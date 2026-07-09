Pachuca. - El ambientalista Marco Antonio Moreno Gaytán consideró necesario impulsar reformas legales que permitan tipificar el robo de hidrocarburos como un delito ambiental, debido a que actualmente, las autoridades concentran su atención únicamente en el ámbito de la seguridad, sin documentar el impacto negativo que esta actividad genera en los ecosistemas.

Tras el derrame de combustible registrado el fin de semana sobre la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún, donde resultaron afectados cinco predios y cuyo control concluyó hasta este día, además de que durante las labores fueron localizadas cinco tomas clandestinas, el dirigente de la Sociedad Ecologista Hidalguense (SEHI) aseveró que existe opacidad respecto a la información sobre los ecosistemas contaminados.

Indicó que se desconoce el número de sitios contaminados, los municipios afectados por los derrames derivados del robo de combustible, así como las pérdidas económicas que esta actividad ocasiona al territorio hidalguense.

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Señaló que el derrame de combustible provoca contaminación del suelo y graves afectaciones a la biodiversidad, ya que ocasiona la muerte de flora y fauna, así como la intoxicación de aves y mamíferos. Además, genera la destrucción de hábitats, la alteración de la cadena alimenticia y la bioacumulación de sustancias tóxicas.

El ambientalista afirmó que no existe transparencia por parte de Pemex ni de las autoridades ambientales federales, por lo que no se cuenta con una cifra precisa sobre los sitios contaminados como consecuencia del robo de combustible.

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Ante este panorama, consideró necesaria una reforma legal que permita tipificar el robo de hidrocarburos como un delito ambiental, con el propósito de fortalecer las sanciones, garantizar la reparación del daño ocasionado a los ecosistemas y establecer mecanismos más transparentes para el seguimiento y atención de estos casos.

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