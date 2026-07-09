Metrópoli | 09-07-26 | 16:50 | Actualizada | 09-07-26 | 16:50 |

Naucalpan, Méx.- Un tras un ataque con arma de fuego cuando se encontraba a bordo de un vehículo en calles de la , en el municipio de Naucalpan.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió cuando la circulaba por la zona.

Testigos señalaron que dos personas a bordo de una motocicleta le dieron alcance y dispararon en varias ocasiones contra el conductor.

Tras las detonaciones, vecinos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
Tras las detonaciones, vecinos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

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Después del ataque, los responsables escaparon del lugar sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

Tras las detonaciones, vecinos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

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Paramédicos acudieron al sitio y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona quedó bajo resguardo de elementos de seguridad.

Paramédicos acudieron al sitio y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
Paramédicos acudieron al sitio y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

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Peritos y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

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La carpeta de investigación quedó abierta para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.

vr

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