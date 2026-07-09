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Naucalpan, Méx.- Un hombre murió tras un ataque con arma de fuego cuando se encontraba a bordo de un vehículo en calles de la colonia Miramar, en el municipio de Naucalpan.
De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió cuando la víctima circulaba por la zona.
Testigos señalaron que dos personas a bordo de una motocicleta le dieron alcance y dispararon en varias ocasiones contra el conductor.
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Después del ataque, los responsables escaparon del lugar sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.
Tras las detonaciones, vecinos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.
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Paramédicos acudieron al sitio y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona quedó bajo resguardo de elementos de seguridad.
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Peritos y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.
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La carpeta de investigación quedó abierta para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
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vr
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