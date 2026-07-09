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Las fuertes lluvias que se registraron durante la noche del 8 de julio dejaron inundaciones y encharcamientos en diversos puntos de la avenida Gran Canal, en la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la CDMX.
Los encharcamientos, de varios centímetros de profundidad, impiden el tránsito vehicular en algunos puntos; en otros, los autos pasan a baja velocidad y por la orilla, para evitar caer en lo más hondo del encharcamiento.
Al mediodía se vio a personal de la administración local con maquinaria para desazolvar y liberar la zona.
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Durante la tarde y noche de ayer, el volumen de lluvias registradas en toda la CDMX fue de más de 29.1 millones de metros cúbicos, aunque una de las zonas con mayor afectación fue la Gustavo A. Madero.
Las estaciones pluviométricas con mayor registro de agua fueron las de Coyol con 58 milímetros; Generadora 101 con 54 milímetros; y E.P. San Juán Aragón con 50.5 milímetros, todas ubicadas en Gustavo A. Madero.
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mahc/LL
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