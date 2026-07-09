Comenzó una nueva era en el Club Universidad Nacional. La etapa de Efraín Juárez ya quedó en el pasado y ahora inicia la de Esteban Solari, pero el objetivo es el mismo: conquistar el campeonato.

Oficialmente, el Tano fue presentado como el nuevo nuevo director de los Pumas, por los próximos dos años.

En conferencia de prensa, el estratega argentino reconoció sentirse emocionado por regresar a un equipo tan importante en su trayectoria.

“Estoy muy feliz de estar acá, en esta institución que es tan grande. Tengo muchísima ilusión de estar de vuelta en la que considero es mi casa y de cara a lo que viene. Me comprometo a dejar el corazón, a trabajar y a generar un equipo que esté a la altura de lo que es este gran club”, declaró.

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