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El Cablebús informó que iniciará el proceso de revisión anual del servicio en las 3 líneas a partir del próximo 13 de julio. Los trabajos de mantenimiento se realizarán de forma escalonada en las mencionadas líneas para garantizar la seguridad en el servicio.
Como parte de estas labores preventivas, cada línea suspenderá temporalmente sus operaciones durante varios días. Para evitar afectaciones a los usuarios, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindará servicio de apoyo en los trayectos correspondientes.
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¿Qué días estará sin servicio el Cablebús?
- Línea 3 (Los Pinos/Constituyentes a Vasco de Quirogaj: 13 al 26 de julio.
- Línea 2 (Constitución de 1917 a Santa Marta): 27 de julio al 9 de agosto.
- Línea 1 (Indios Verdes a Cuautepec): 10 al 23 de agosto.
Durante estos periodos se llevarán a cabo las revisiones técnicas anuales, indispensables para verificar el estado de los sistemas electromecánicos, cabinas, torres, cable tractor y demás componentes que permiten la operación segura del transporte.
vr/cr
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