El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, reconoció a 207 trabajadoras y trabajadores que concluyen este año su vida laboral, quienes han dedicado décadas de esfuerzo, compromiso y vocación de servicio en favor de las y los vecinos de la demarcación.

El edil panista destacó que detrás de cada jubilación existe una historia de entrega, sacrificio y profesionalismo que contribuyó a construir una mejor alcaldía y a fortalecer el servicio público.

De esta generación, 203 personas se retiran mediante el Programa de Retiro Nivel 19 y cuatro más lo hacen por voluntad propia, poniendo fin a trayectorias laborales que, en algunos casos, abarcan más de medio siglo de servicio.

La alcaldía Benito Juárez refrenda su reconocimiento y gratitud a quienes dedicaron años de su vida al servicio de la ciudadanía. Foto: Especial

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“Hoy no despedimos a servidores públicos; hoy honramos a mujeres y hombres que entregaron una parte muy importante de su vida para servir a los demás. Gracias por su compromiso, por su esfuerzo cotidiano y por dejar una huella imborrable en Benito Juárez. Esta alcaldía siempre será su casa", expresó Luis Mendoza.

Una de las jubiladas es Genoveva Domínguez Tosca, quien concluye una trayectoria de 57 años de servicio en la alcaldía Benito Juárez, convirtiéndose en un ejemplo de dedicación y amor por el servicio público.

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“Aquí se ha venido a trabajar. Me voy contenta y deseo que todo mejore. Además, estoy agradecida con Luis porque ha reconocido el trabajo de cada uno de nosotros. Y ahora que me he jubilado lo que quiero es viajar", expresó.

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Su historia simboliza el compromiso de generaciones de servidoras y servidores públicos que hicieron del trabajo cotidiano una forma de servir a la comunidad y de transformar la vida de miles de familias benitojuarenses.

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La alcaldía Benito Juárez refrenda su reconocimiento y gratitud a quienes dedicaron años de su vida al servicio de la ciudadanía, honrando su legado y deseándoles una nueva etapa llena de bienestar, tranquilidad y nuevos proyectos personales.

vr