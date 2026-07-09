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La Policía capitalina capturó a Carlos Ramón "N", “El Perrillas”, de 32 años de edad, señalado como el jefe de sicarios y líder de una facción del Cartel de Tláhuac, y a Roberto Pascal "N", de 25 años de edad, presunto narcomenudista de dicha célula delictiva.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), policías en campo dieron cuenta de dos sujetos sobre las calles Adriana y Juan Bretel, en la colonia Miguel Hidalgo.
Los sospechosos, al ver a los oficiales, comenzaron a correr; sin embargo, fueron interceptados y, luego de una revisión, se les aseguraron 25 dosis de marihuana, un arma de fuego corta con un cargador y cuatro teléfonos celulares.
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Tras un cruce de información, se supo que "El Perrillas" cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario capitalino por delitos contra la salud, mientras que Roberto Pascal tiene una presentación ante el agente del Ministerio Público por el mismo delito.
Asimismo, se les relaciona con una agresión con disparos de arma de fuego afuera de un salón de eventos sociales en Tláhuac.
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Ambos sujetos ya fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.
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mahc
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