Galilea Montijo arrancó con el proyecto de "La casa de los famosos México 2026", la conductora de 53 años está nerviosa pero emocionada por esta etapa de retos que no ha estado exenta de cuestionamientos y burlas por los "arreglitos" que se ha hecho en el rostro y que en redes no han dejado de comentar.

La conductora de "Hoy" se sinceró con la prensa sobre lo que piensa de las burlas, los ataques y de los memes que circulan en redes en donde la muestran casi irreconocible o con el rostro supuestamente "chueco".

Arreglitos en el rostro de Galilea Montijo generan memes en redes.

"Hasta yo me veo distorsionada, se los juro, me levanto y digo 'ay chingao!, ¿estaré así?", comentó en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde confesó que le da risa todo lo que se ha generado con el tema, y condenó que las críticas más duras han venido de parte de las mujeres... "¿Y la sororidad?", cuestionó.

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"Me da mucha risa, mucha curiosidad que hoy en día las mujeres estemos pidiendo tanto respeto de que no se hable de los cuerpos , de que no se hable de mujeres contra mujeres, que la sororidad...y las primeras que son súper duras son las mujeres en las redes sociales".

Galilea Montijo se burla de sí misma, comparte meme sobre su rostro. Instagram galileamontijo

Montijo expresó que no le debe explicaciones a nadie, pues a nadie le pide para las cirugías.

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"El día que alguien me pague la cirugía y no le gustó cómo quedó, que tenga todo el derecho de reclamar, pero mientras tanto...".

Comentó que se siente muy bien, que hace mucho ejercicio y le pide a Dios que le de fuerzas para hacer siempre ejercicio y durarle mucho a su hijo Mateo, quien está enfocado en preparase para ser futbolista profesional.

Admitió que la vez que se sometió a tratamiento para levantar la ceja, debió esperar más tiempo para que el rostro se deshinchara.

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Instagram galileamontijo

"Uno que otro arreglito.... aquella vez sí la verdad quedé súper hinchada, debí de haberme esperado una semanita más".

Galilea Montijo compartió que tiene protegido su voz por si la quiere usar la Inteligencia Artificial, fue un consejo de su abogado cuando comenzó la ola de la IA.

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