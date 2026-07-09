Diputados locales de Morena, PRD, PAN y Movimiento Ciudadano recorrieron diversas obras y proyectos de infraestructura realizados por el Gobierno capitalino con motivo del Mundial.

Durante el recorrido, autoridades locales les brindaron información directa acerca de los trabajos como presupuesto público destinado, tiempos de ejecución y población beneficiada.

Los legisladores visitaron la Casa de las 3R que se ubica en la Avenida Muyuguarda, en la alcaldía Xochimilco; el Embarcadero de Cuemanco; el pueblo de Santa Úrsula Coapa, que formó parte del programa de embellecimiento del espacio público ‘Yolot Anáhuac; y el Jardín de Lluvia “Coapan”, que se localiza junto al Estadio de la Ciudad de México.

Los legisladores visitaron la Casa de las 3R que se ubica en la Avenida Muyuguarda. Foto: Especial

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En su oportunidad, el diputado Ángel Tamariz, de Morena, explicó que este recorrido incluyó obras relevantes para la capital del país, que son resultado de una política de mejoramiento de la infraestructura urbana y perdurarán más allá del torneo mundialista.

“El objetivo es que los diputados conozcan, de primera mano, varios de estos espacios públicos que son icónicos en este proceso que está haciendo el Gobierno de la Ciudad de México”, puntualizó el legislador, quien preside la Comisión Especial del Mundial.

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El panista Federico Chávez comentó que, desde que arrancó la Comisión Especial, el PAN pidió información sobre cuáles son los recursos públicos destinados, no sólo a las obras mundialistas, sino también a los proyectos en general. Asimismo, aplaudió que se haya realizado este recorrido.

Se reprogramará para la próxima semana la visita al Cetram de Huipulco, el Tren Ligero y al Jardín Flotante Tlallipan. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

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“Vamos a evaluar si la inversión que se ha hecho en cada una de las obras, de las que nos han dado datos, vale la pena; si es algo que nos va a redituar a futuro. Sino, haremos una crítica constructiva para mejorarlo. Qué bueno que estemos en la apertura de enseñar las obras y dar los datos, porque la transparencia es lo más eficiente para tener una población informada y eso nos lleva a una mejor democracia”, puntualizó.

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Luisa Ledesma manifestó su respaldo a la realización de estas obras, a las que calificó como positivas para la población. “Estoy segura que esto ayudará muchísimo para apoyar el tema de cuidados (la Casa de las 3R) no sólo para las mujeres, sino también para los hombres”.

La intensa lluvia que se registró ayer les impidió continuar el recorrido, por lo que se reprogramará para la próxima semana la visita al Cetram de Huipulco, el paso peatonal que conecta éste con el Estadio de la Ciudad de México, el Tren Ligero y al Jardín Flotante Tlallipan.

vr/cr