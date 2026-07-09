El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) firmaron un convenio de colaboración administrativa con la finalidad de fortalecer el intercambio de información en beneficio de las personas trabajadoras.

En un comunicado conjunto, explicaron que el acuerdo, suscrito por la directora general de Fonacot, Wendolyne Retana Alarcón, y la directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, Luisa Obrador Garrido Cuesta, estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2030 y podrá prorrogarse automáticamente hasta por dos años adicionales, salvo que alguna de las partes decida modificarlo o concluirlo.

En este sentido, dichas instituciones recordaron que mantienen una colaboración desde 2007 mediante convenios para el intercambio de información, la cual se ha fortalecido y actualizado con la intención de atender las necesidades operativas, tecnológicas y normativas.

Firma del convenio de colaboración entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, por la titular del Fonacot, Wendolyne Retana Alarcón, y la directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, Luisa Obrador Garrido Cuesta. Foto: X @Fonacot_oficial

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Garantizan intercambio seguro

Además, destacaron que con este nuevo instrumento, el IMSS y Fonacot optimizarán el intercambio seguro, oportuno y eficiente de información acerca del registro de patrones, sujetos obligados e inscripción de trabajadoras y trabajadores.

También fortalecerá la coordinación institucional y mejorará los servicios que ambas dependencias ofrecen, porque dicho convenio permitirá al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores contar con información oficial y actualizada para reforzar sus procesos de otorgamiento, administración y recuperación de créditos, con pleno respeto a la protección de los datos personales conforme a la legislación vigente.

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dft