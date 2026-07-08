El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, alertó sobre la circulación de anuncios falsos en redes sociales que ofrecen supuestas afiliaciones al Instituto mediante pagos a intermediarios, por lo que pidió a la población no caer en estos esquemas fraudulentos.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario explicó que el IMSS ha solicitado a diversas plataformas digitales retirar estas publicaciones, ya que difunden información falsa y promueven engaños contra la ciudadanía.

“Han circulado anuncios falsos en redes sociales y hemos solicitado a diferentes plataformas que los bajen porque son información falsa y, además, promueve fraudes”, señaló.

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Robledo detalló que los anuncios ofrecen registros al Seguro Social por cantidades de 200 o 650 pesos e, incluso, mediante esquemas piramidales que prometen reducir el costo si se incorporan más personas.

Advirtió que las empresas que ofrecen estos servicios son inexistentes y simulan relaciones laborales para registrar indebidamente a las personas ante el IMSS, por lo que quienes acepten estas ofertas podrían cometer un delito sin saberlo, perder el dinero entregado y quedarse sin acceso a los servicios de salud cuando la institución detecte y cancele esos registros.

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Como alternativa, recordó que las personas que trabajan por cuenta propia pueden incorporarse de manera legal al Instituto mediante el Modelo de Persona Trabajadora Independiente, sin necesidad de gestores o intermediarios. Indicó que este esquema suma actualmente cerca de medio millón de afiliados voluntarios.

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El titular del IMSS anunció que el Instituto pondrá en marcha una campaña informativa para prevenir este tipo de fraudes y reiteró que el crecimiento del empleo formal debe ir acompañado de mejores servicios de salud, más especialistas, infraestructura, equipamiento y una atención digna para los derechohabientes.

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