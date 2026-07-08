La cantante Shakira agradeció este martes a la selección colombiana por su desempeño en el Mundial de 2026, luego de la eliminación en los octavos de final ante Suiza en la tanda de penaltis, y aseguró que el equipo dejó una actuación que "enorgullece a todos".

"Mi selección ha jugado este Mundial con una entrega que nos enorgullece a todos", escribió la artista en una historia publicada en su cuenta de Instagram poco después de la derrota que puso fin al recorrido de la Tricolor en el torneo.

La artista, que puso voz al campeonato con su tema ‘Dai Dai’, lamentó que el equipo no pudiera avanzar a los cuartos de final y, en tono de broma, afirmó que "está claro que Dios no se mete en el fútbol, porque si no, habrían pasado a cuartos".

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"Esas lágrimas de nuestro Lucho Díaz son las lágrimas de cada uno de nosotros, los colombianos, que gritamos, nos emocionamos, cantamos y celebramos cada paso de nuestra selección", expresó.

La cantante concluyó su mensaje agradeciendo al equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo por el esfuerzo realizado durante el campeonato.

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"Aunque este resultado no está a la altura de nuestros sueños, quiero agradecerle con todo mi corazón a este equipo de luchadores que nos ha representado tan bien y nos ha hecho sentir tan orgullosos. Los amo", escribió.

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Colombia quedó eliminada este martes del Mundial de 2026 tras empatar 0-0 con Suiza en el tiempo reglamentario y la prórroga, antes de caer por 4-3 en la definición desde el punto penal.

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