"The Pitt" encabezó a todos los nominados con 25 nominaciones en una dominante segunda temporada, mientras que "Hacks" lideró a todas las comedias con 24 nominaciones en su temporada final, cuando se anunciaron las nominaciones al Emmy el miércoles.

La serie de sala de emergencias de HBO Max, "The Pitt", fue una revelación debutante el año pasado con grandes triunfos, entre ellos mejor serie dramática, mejor actor para Noah Wyle y mejor actriz de reparto para Katherine LaNasa. Ya como una serie veterana muy querida, se adueñó este año de las categorías de actuación.

Wyle volvió a ser nominado, al igual que LaNasa. Taylor Dearden, Fiona Dourif y Sepideh Moafi también obtuvieron nominaciones, y "The Pitt" se quedó con cuatro de los siete puestos de actriz de reparto. Tres de sus compañeros de reparto fueron nominados a mejor actor de reparto: Patrick Ball, Shawn Hatosy y Gerran Howell.

A los votantes del Emmy les encantan las series que se despiden, y han querido a "Hacks" desde su primera temporada.

Esos dos fenómenos que chocan le permitieron cosechar nominaciones para su quinta y última temporada. La estrella de "Hacks", Jean Smart, ha ganado mejor actriz en una comedia en cada una de las cuatro temporadas anteriores.

Sería sorprendente que no se llevara una quinta en septiembre. Su compañera inseparable a lo largo de la serie, Hannah Einbinder, quien el año pasado dio el salto y ganó el premio de actriz de reparto en una comedia en su cuarta nominación, obtuvo una quinta nominación el miércoles, al igual que su compañero de reparto, el cocreador de la serie Paul W. Downs.

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