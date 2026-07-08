Hablar con ChatGPT ahora se parecerá mucho más a una conversar con otra persona. OpenAI presentó GPT-Live-1 y GPT-Live-1 mini, una nueva generación de modelos de voz que promete interacciones más fluidas, respuestas más inteligentes y una experiencia donde la inteligencia artificial escucha, responde e incluso espera cuando el usuario hace una pausa para pensar.

Durante la presentación, la compañía realizó una demostración en vivo en la que el nuevo modo de voz respondió de forma inmediata, mantuvo el ritmo de la conversación y mostró una voz con una naturalidad que se acerca a la de una persona.

También hizo una prueba de traducción simultánea, capaz de escuchar y hablar al mismo tiempo mientras traducía la conversación en tiempo real.

De acuerdo con OpenAI, cada semana más de 150 millones de personas utilizan la voz para interactuar con ChatGPT mediante Voice o Dictation, ya sea para resolver dudas, practicar idiomas, cocinar, conducir o conversar durante un trayecto.

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Conversaciones que ya no se sienten robóticas

La principal novedad de GPT-Live es una arquitectura full-duplex, que permite al modelo escuchar y hablar de manera simultánea. A diferencia de generaciones anteriores, ya no necesita esperar a que el usuario termine por completo una frase para responder, por lo que puede intervenir cuando es oportuno o permanecer en silencio si detecta que la persona sigue pensando.

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"GPT Live suena tan natural que es casi como hablar con una persona real. Es una experiencia muy especial que hay que probar para sentirla", afirmó Atty Eleti, integrante del equipo técnico de OpenAI.

La mejora también elimina uno de los problemas más frecuentes del antiguo modo de voz, que son las interrupciones ocasionadas por pausas breves o por ruido ambiental. Ahora ChatGPT puede esperar, seguir escuchando e incluso responder con expresiones como "ajá" o "de acuerdo" para indicar que continúa atento a la conversación.

Además, el usuario podrá pedir que la IA hable más despacio, hacer pausas para ordenar sus ideas o interrumpirla con nuevas preguntas sin romper el flujo del diálogo.

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Los nuevos modelos GPT-Live-1 y GPT-Live-1 mini mejoran la voz con respuestas más inteligentes, traducción en tiempo real y menos interrupciones. Foto: ChatGPT

La inteligencia de GPT-5.5 trabaja detrás de la conversación

Otro de los cambios importantes ocurre en segundo plano. Cuando una consulta requiere buscar información en internet, razonar o resolver una tarea compleja, GPT-Live delega ese trabajo a GPT-5.5, el modelo de frontera más reciente de OpenAI.

Mientras ese análisis ocurre, la conversación continúa de manera natural y, cuando la respuesta está lista, se incorpora al diálogo sin interrupciones.

"Cuando GPT Live recibe una pregunta que requiere un análisis profundo, puede delegar ese razonamiento o la resolución de tareas complejas a GPT-5.5, mientras GPT Live continúa conversando con el usuario", explicó Kundan Kumar, integrante del equipo técnico de OpenAI.

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Los usuarios también podrán elegir entre tres niveles de razonamiento: Instantáneo, para obtener respuestas rápidas; Medio y Alto, cuando se necesite un análisis más profundo.

Durante la presentación, OpenAI mostró cómo el asistente respondía preguntas sobre resultados recientes del Mundial y el clima utilizando información actualizada y tarjetas visuales, ya que según la empresa, "a veces la mejor respuesta no se dice, sino que se muestra".

Traducción simultánea y mayor seguridad

La traducción simultánea fue otra de las funciones que más llamó la atención. Gracias a la arquitectura full-duplex, GPT-Live puede escuchar un idioma mientras genera la traducción en otro de manera continua, una experiencia similar a la de un intérprete profesional.

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OpenAI también reforzó la seguridad del sistema. GPT-Live incorpora entrenamiento específico para conversaciones de voz, además de mecanismos de protección que funcionan en tiempo real mientras el modelo habla.

Si detecta contenido potencialmente riesgoso, puede redirigir la conversación, ofrecer recursos de apoyo o finalizar la interacción en casos de mayor riesgo.

La compañía subrayó que el sistema fue diseñado para conversar, no para imitar la voz de personas reales, por lo que únicamente utiliza voces predefinidas.

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La nueva experiencia estará disponible para usuarios de iOS, Android y ChatGPT.com. GPT-Live-1 será el modelo predeterminado para los planes Go, Plus y Pro, mientras que GPT-Live-1 mini llegará a quienes utilizan el plan gratuito. OpenAI señaló que la actualización iniciará este miércoles y se habilitará de forma gradual durante los próximos días en todo el mundo.

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