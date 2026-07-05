ChatGPT, Gemini y Claude son algunos de los modelos de Inteligencia Artificial que pueden acompañarte para hacer tareas escolares y laborales. Gracias a la variedad de prompts, son capaces de ahórrate tiempo en tu día a día.

Si quieres terminar pronto tus deberes, en Techbit te presentamos 10 opciones.

10 prompts de IA para hacer tus actividades más rápido

De acuerdo con la publicación “Diez puntos (y muchos datos) sobre la inteligencia artificial…” de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 66% de los mexicanos utilizan diariamente esta tecnología para actividades laborales y académicas.

Entre sus principales beneficios se encuentra mejorar el flujo de trabajo y el aprendizaje. Así que si aún no te has dado la oportunidad de utilizarla, sácale provecho con estos 10 prompts:

1. Pedir explicaciones y ejemplos

Si estás estudiando para un examen importante y no comprendes un concepto o tema, puedes pedirle a tu IA de confianza una explicación concisa.

Prompt: “Explícame como si fuera un niño de 10 años los eventos más importantes de la Primera Guerra Mundial”.

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Al utilizar estos prompts para realizar tus tareas con ayuda de la IA, adáptalos a tus necesidades. Foto: Pexels

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2. Organizadores gráficos

Ya sea para una tarea escolar o una presentación de trabajo, pídele a la IA cuadros sinópticos, mapas conceptuales o cualquier esquema para ordenar la información.

Prompt: “Elabora un cuadro sinóptico de la Teoría Endosimbiótica con sus conceptos clave, su origen, sus características y aplicaciones en la vida cotidiana”.

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Opción 2: “Del siguiente informe, extrae los puntos clave de cada apartado así como los porcentajes de venta de cada mes y colócalos en un mapa conceptual”.

3. Corregir ortografía

Con ayuda de la IA, verifica que tus escritos estén redactados a la perfección.

Prompt: “Revisa este texto y dime si la ortografía es correcta, si hay redundancias o más detalles para corregir”.

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4. Resumir correos

Si leer correos, instrucciones o mensajes extensos te quita tiempo, pídele a la IA que los resuma.

Prompt: “Resume el contenido de este correo y dime si es de carácter urgente. También escribe una respuesta para devolver”.

5. Extraer ideas importantes

Ya sea de un apunte, una lectura o un informe, solicítale a tu asistente de IA que te ayude a extraer las ideas más importantes.

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Prompt: “De este escrito, dame 5 ideas principales y ordénalas en orden de relevancia.

6. Redactar correos

Si no tienes tiempo de escribir un correo, apóyate de esta tecnología para hacerlo en cuestión de minutos:

Prompt: “Redacta un correo dirigido al Director General con el asunto Estrategias de MKT, donde se comunique que la implementación de dichas estrategias se han visto pausadas por un incidente”.

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Asimismo, puedes decirle que elabore una plantilla general para correos y únicamente deberás cambiar los datos del destinatario y el asunto cada que lo necesites.

7. Citar en APA

Si estás haciendo un proyecto de investigación y necesitas citar en APA, haz que la IA te ayude o que te indique si lo hiciste bien:

Prompt: “Ayúdame a citar en formato APA 7 este listado de libros y videos de YouTube”

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Opción 2: “Dime si las citas APA de mi trabajo están bien o en qué me equivoqué”

8. Traducción

Si te urge traducir un documento, libro o artículo con precisión, pídeselo a ChatGPT, Gemini o Claude.

Prompt: “Traduce al alemán este correo”

Opción 2: “Redacta este escrito en inglés sin alterar u omitir ninguna frase o dato relevante”.

9. Lluvia de ideas de un PDF

¿Ya has hecho mucha tarea y todavía te falta realizar un control de lectura importante? Acelera tus deberes con asistencia de la IA.

Prompt: “De este archivo, extrae 15 ideas principales, acomódalas en una lluvia de ideas y ejemplifica cada una”.

10. Crear fichas de estudio

Prepárate para un examen importante y estudia junto con la IA.

Prompt: “Explícame cómo funciona el Teorema de Pitágoras y dame 3 ejemplos para repasar”.

Al hacer tareas con IA, tienes la responsabilidad de supervisar que estén bien hechas, ya que puede cometer errores. Foto: Unsplash

¿Cómo usar la IA de manera segura para el trabajo y la escuela?

Antes de utilizar estas herramientas, contempla lo siguiente para beneficiarte de manera responsable:

Usa IA sólo cuando sea necesario.

Inicia sesión con un correo exclusivo, así no tendrás que usar el personal o corporativo, y lo mantendrás protegido en caso de ciberataques y fallas.

Elimina las conversaciones con el asistente de IA, sobre todo cuando incluyas archivos o información confidencial.

Usa la IA de tu preferencia mediante su app, puesto que son más seguras que las versiones web.

Protege tu cuenta con una contraseña o un método de seguridad extra.

Recuerda que los asistentes de IA no son tus enemigos, sino una herramienta para aprender y trabajar con rapidez. Sólo utilízalas con responsabilidad y siempre verifica las respuestas que te ofrecen.

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