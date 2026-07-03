¿Tienes el Amazon Echo Dot pero te gustaría mejorar su sonido? Debido a que este dispositivo es pequeño, puede que su tamaño no brinde el mejor sonido al sacarlo de su caja; sin embargo, algunos ajustes pueden mejorar la experiencia del dispositivo.

Gracias a los ajustes, se puede mejorar el ecualizador de este altavoz, así como el volumen en el que se producen las notificaciones y las alarmas.

Por ello, en Tech Bit te contamos los pasos que debes seguir para mejorar el sonido de tu Amazon Echo Dot.

Cómo mejorar el sonido de tu Amazon Echo Dot. Imagen: Magnific

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Paso a paso: así puedes mejorar el sonido de Amazon Echo Dot

Una de las primeras configuraciones que deberías ajustar en tu Amazon Echo Dot es la calidad de sonido del ecualizado. Con esta actualización puedes modificar las frecuencias graves, medias y agudas para adaptarlas al contenido que estas reproducciones.

Para ello, necesitas ingresar a la app de Alexa y seguir estos pasos:

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Ingresa a la sección de "Dispositivos".

Da clic en "Echo y Alexa".

Elige el Echo Dot que quieres ajustar y da clic en "Ajustes".

que quieres ajustar y da clic en "Ajustes". Entra al apartado de "Sonido".

Selecciona "Ecualizador" y ahí comienza a ajustar los controles de graves, medios y agudos.

Por otro lado, también puedes mejorar el volumen de las alarmas y notificaciones del dispositivo. Esta configuración se realiza también desde la aplicación de Alexa. Para ello debes:

Acceder a la configuración del equipo.

Ingresa al apartado de "Sonidos".

En el control deslizante puedes ajustar el volumen de las notificaciones y alertas para que estas suenen más fuerte si es que así lo requieres. De igual forma, puedes configurar la alarma para que el volumen aumente progresivamente.

Cómo mejorar el sonido de tu Amazon Echo Dot. Imagen: Magnific

Y para sacarle más provecho al sonido de tu Amazon Echo Dot, puedes añadir de inicio a fin cada vez que se activa Alexa para saber si el altavoz está escuchando en ese momento. Para ello entra a "Configuración", luego a "Comunicaciones" y activa las opciones de "Inicio de solicitud" y "Final de solicitud".

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