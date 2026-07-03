Este viernes 3 de julio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, un espacio para informar sobre los acontecimientos más importantes de la agenda nacional.

Sigue aquí el minuto a minuto de su ponencia:

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Nación 09:35 AM Finaliza la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Nación 09:34 AM Bulmaro Juárez Sánchez, promotor de lenguas originarias y presentador de la sección Suave Patria en La Mañanera del Pueblo, habla sobre la labor de las cocineras tradicionales del Valle del Mezquital, en Hidalgo, lugares hechos de tejas, leña e ingredientes naturales que dan la sazón típica de la entidad.





Nación 09:27 AM "Lo más importante es la defensa del proyecto, incluso por encima de las personas", dice Sheinbaum sobre los aspirantes a candidatos morenistas a las gubernaturas.

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Nación 09:12 AM Sheinbaum recuerda las elecciones de 2006, donde Felipe Calderón Hinojosa fue electo Presidente y asegura que hubo fraude en ellas, que Calderón lo sabe y que hay pruebas de ello. Habla de otros fraudes como las elecciones de 1988, el magnicidio de Luis Donaldo Colosio y las elecciones de 2012 con la compra de votos para Enrique Peña Nieto. Resalta las renuncias de gobernadores en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Nación 09:08 AM Claudia Sheinbaum reconoce a EL UNIVERSAL por la disculpa que dio al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la familia Monsiváis, tras una publicación donde su autor no logró presentar pruebas de que lo que mencionaba sobre AMLO y el escritor y periodista mexicano, Carlos Monsiváis, fuera cierto. "Habla bien de EL UNIVERSAL que hayan hecho esta disculpa pública, mi reconocimiento", expresó la Presidenta.

Nación 08:59 AM El secretario de Seguridad informa que hay carpetas de investigación de otras redes de huachicol fiscal y que hay carpetas abiertas, pero faltan algunas detenciones.

Nación 08:55 AM Sobre los explosivos artesanales que ponen en riesgo a agricultores limoneros en Michoacán, el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, indica que se han identificado 625 artefactos explosivos; explica que en las rutas del Guayabo, Tierra Caliente y Apatzingán se está llevando a cabo una operación de antiminas y se contempla adquirir drones que pueden detectar este tipo de artefactos. Menciona que estas acciones derivan de la rivalidad entre grupos de la delincuencia organizada.

Nación 08:48 AM Alfredo Ramírez Bedolla destaca que el trabajo coordinado con el gobierno federal ha garantizado los pagos íntegros al magisterio michoacano. Resalta que este ciclo escolar será el cuarto en culminar de manera completa, ya que desde hace 30 años no se podía terminar uno debido a los cierres de escuelas en la entidad.

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Nación 08:47 AM Omar García Harfuch asegura que no se deja de atender ningún delito que aqueje al estado, por lo que todos los días hay operativos y se atienden las denuncias tanto de extorsión como de otros delitos.

Nación 08:44 AM La Mandataria federal asegura que ha estado en contacto, tanto de manera personal como "por chat", con la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda del expresidente municipal de la misma entidad Carlos Manzo. Dice que sí ha visitado las zonas críticas tanto de Michoacán como del país, y que seguirá visitando el estado, junto al gabinete de Seguridad.

Nación 08:42 AM Claudia Sheinbaum expresa su optimismo para el T-MEC y asegura a empresarios que es seguro invertir en México y que el tratado trinacional se mantiene.

Nación 08:38 AM La Presidenta llama a evitar aglomeraciones y ser responsables con los festejos que se lleven a cabo el próximo domingo.

Nación 08:37 AM García Harfuch dice que hay coordinación con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para llevar a cabo un operativo en el partido entre México e Inglaterra, luego de la aglomeración en los festejos en Paseo de la Reforma que dejaron como saldo cuatro personas fallecidas.

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Nación 08:35 AM Sobre la detención de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya Austin, exsecretario de Pemex, y tras las acusaciones de la detenida quien asegura que su detención responde a un acoso contra las mujeres de esa familia para presionar al exfuncionario, Claudia Sheinbaum señala que "tiene que dar toda la información la fiscalía, lo que nos informó la fiscal es que hay pruebas de su participación en el fraude de Agronitrogenados". "La hermana está vinculada principalmente con depósitos", dice Sheinbaum al explicar cómo fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Nación 08:31 AM Tras la acusación de narcotráfico de Estados Unidos contra Juan José "Juanjo" Farías Mendoza e Israel "Papo" Vega Farías, hijo y sobrino, respectivamente, de Juan José Farías Álvarez, alias "El Abuelo", líder de "Cárteles Unidos" en Michoacán, Omar García Harfuch asegura que las dos personas ya tienen orden de aprehensión en México y que son objetivos prioritarios de las autoridades mexicanas.

Nación 08:11 AM Efraín Morales López, director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), indica los avances del Plan Michoacán respecto al saneamiento del lago de Pátzcuaro.

Indica que en 2026 se contempla una inversión superior a los 1,500 millones de pesos para obras de agua potable y drenaje en los 113 municipios.





Nación 08:05 AM Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Comunicaciones y Transportes de México, presenta los avances de autopistas en el tramo Nueva Italia-Lázaro Cárdenas.

También da detalles de la conservación y modernización de carreteras federales y estatales. En cuanto a infraestructura educativa se inició la construcción de dos bachilleratos.

Nación 07:58 AM Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, presenta los 12 ejes del Plan Michoacán, destacando que 4 millones 742 mil 846 personas han sido beneficiadas.

Sobre el programa "Sí al desarme, sí a la paz", menciona que fueron intercambiadas 414 armas de fuego por dinero en efectivo. Respecto a las becas que se entregan a estudiantes de Michoacán, menciona que la Beca Rita Cetina beneficia a 332 mil 842 estudiantes, la beca Benito Juárez tiene 132 mil 108 becarios, la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro son 16 mil 087 becarios y la beca Gertrudis Bocanegra 55 mil 924 becarios.

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Nación 07:50 AM Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, informa sobre los avances en materia de seguridad en Michoacán. Señala que la estrategia de seguridad en la entidad se concentra en 4 ejes. Del 1 de octubre de 2024 al 14 de junio de 2026, se han detenido a miles de personas y se han incautado más de 35 toneladas de droga. Destaca la detención de dos extorsionadores: alias "Sierra 1", relacionado también con el homicidio de un empresario mezcalero, y Alfredo "N" hermano de "Sierra 1". También destaca la detención de un integrantes y jefe operador del grupo criminal Los Caballeros Templarios.



Nación 07:48 AM A ocho meses del Plan Michoacán, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informa que el promedio de víctimas de homicidio doloso por mes en la entidad pasa de 4.32 a 2.33. El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia fue puesto en marcha por el Gobierno de México tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Respecto a la comparación de junio de 2015 a junio de 2026 se registra una reducción de 43% en este delito. Asimismo, explica que la tendencia anual también refleja una disminución sostenida.



Nación 07:45 AM Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, resalta los apoyos económicos que el gobierno federal ha entregado a los habitantes del estado, como las Becas Gertrudis Bocanegra.

Nación 07:44 AM Claudia Sheinbaum hace un enlace hacia Guerrero para hablar sobre los avances en la clínica de hemodiálisis de Ometepec, Guerrero. La gobernadora Evelyn Cesia Salgado Pineda agradece al gobierno federal por impulsar acciones de desarrollo y bienestar en la entidad. Alejandro Svarch, director general del IMSS-Bienestar, informa que hoy se incorporan 17 especialistas a esta clínica, para llevar a cabo el proceso de hemodiálisis en pacientes. También dice que llegó nuevo equipo de imagenología, para brindar un mejor servicio a quien lo requiere.

Nación 07:38 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Michoacán. Esta mañana acompañan a la Mandataria federal integrantes del gabinete de Seguridad, así como autoridades estatales.

Mira aquí la transmisión en vivo:

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