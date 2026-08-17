El Metrobús lanzó una licitación pública nacional para la instalación de dos elevadores en la estación Tepalcates, de la Línea 2.

En la Gaceta Oficial se dio a conocer la licitación METROBÚS/LPN//037/2026 en donde se detallan las fechas para la compra de bases, visita a las instalaciones, junta de aclaraciones, presentación y apertura de propuestas y fallo.

Las bases para la licitación, que tienen un costo de seis mil pesos, pueden comprarse el 17, 18 y 19 de agosto; la visita a las instalaciones se realizará el 20 de agosto a las 11:00 horas; la Junta de Aclaraciones un día después a las 13:00 horas; mientras que la presentación y apertura de propuestas se dará el 24 de agosto a las 10:00 horas en las instalaciones del Metrobús, ubicadas sobre Hamburgo 13, en la colonia Juárez.

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En tanto, el fallo se dará a conocer el 26 de agosto a las 13:00 horas, se detalla en la Gaceta Oficial.

"El plazo, lugar y condiciones de entrega de los servicios será de acuerdo con lo establecido en las bases. Plazo de ejecución de los servicios será de acuerdo con lo establecido en las bases. Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de Licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas", se lee.

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