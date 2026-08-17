Al coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, se le cuestionó si su partido “metería las manos al fuego por Andy” López Beltrán, ante las presuntas acusaciones de cometer el delito de huachicol fiscal, después de que dio a conocer que el Gobierno de Estados Unidos le retiró la Visa.

El legislador petista contestó que no lo harían por alguien que cometa actos de corrupción, pero sin mencionar al hijo del expresidente López Obrador.

“Bueno, es que nosotros no podemos meter las manos al fuego por nadie, nosotros no solapamos a nadie, nosotros, nadie que viole la ley o que esté fuera de la ley, o que ande en la corrupción o ande por fuera de los principios de la 4T, por nadie metemos las manos al fuego”, expresó.

Lee también Acompaña a su novia a repetir examen de la UNAM y la espera con flores; "vengo a apoyarla en todo"

No obstante, dijo que se unen a la exigencia de López Beltrán para que el gobierno estadounidense explique las razones por las que le retiro el permiso para ingresar a Estados Unidos.

“Estamos, nosotros estamos, indudablemente, que de acuerdo con la exigencia que hace el hijo del (ex) presidente, Andrés Manuel López Beltrán, porque sentimos que no hay una explicación. Pero debe haber una explicación de por qué se la quitas, si no hay un procedimiento, si no hay un proceso”, dijo.

[Publicidad]

Añadió que el Gobierno de Estados Unidos pretende influir en la elección que se realizará en México, el próximo año; y acusó que ha hecho lo mismo en otros países.

“No tengo ninguna duda de que el gobierno de Estados Unidos ha intervenido en las elecciones de Colombia, en las de Honduras, está en Brasil y está también en México, de eso no tengo ninguna duda”, comentó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

aov