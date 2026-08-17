Un grupo de aproximadamente 20 personas bloqueó durante cerca de una hora el Circuito Interior, a la altura de la colonia Vallejo, en dirección a La Raza, para protestar por la liberación de un hombre señalado por su presunta participación en un secuestro; durante la protesta un motociclista atropelló a una de las manifestantes.

Los inconformes rechazaron la libertad de un hombre, quien se encontraba en prisión por el delito de secuestro y esta semana quedó en libertad.

Manifestantes bloquean Circuito Interior para exigir justicia por secuestro; una mujer fue atropellada. Foto: Especial.

Solicitaron a las autoridades revisar la carpeta de investigación y explicar las razones por las que el acusado fue puesto en libertad.

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Durante la protesta, una mujer de aproximadamente 30 años fue atropellada por un motociclista que circulaba por la zona a exceso de velocidad.

Tras el accidente, algunos de los manifestantes golpearon al motociclista involucrado en el percance.

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Manifestantes bloquean Circuito Interior para exigir justicia por secuestro; una mujer fue atropellada. Foto: Especial.

Elementos policiales intervinieron y detuvieron al conductor de la motocicleta, quien fue trasladado a bordo de una patrulla ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades.

Posteriormente, los manifestantes comenzaron a retirarse y se restableció de manera gradual la circulación sobre Circuito Interior.

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