Metrópoli | 17-08-26 | 22:05 |

Un grupo de aproximadamente 20 personas bloqueó durante cerca de una hora el , a la altura de la colonia Vallejo, en dirección a La Raza, para protestar por la liberación de un hombre señalado por su presunta participación en un secuestro; durante la protesta un motociclista atropelló a una de las manifestantes.

Los inconformes rechazaron la libertad de un hombre, quien se encontraba en prisión por el delito de secuestro y esta semana quedó en libertad.

Manifestantes bloquean Circuito Interior para exigir justicia por secuestro; una mujer fue atropellada. Foto: Especial.
Manifestantes bloquean Circuito Interior para exigir justicia por secuestro; una mujer fue atropellada. Foto: Especial.

Solicitaron a las autoridades revisar la carpeta de investigación y explicar las razones por las que el acusado fue puesto en libertad.

Lee también

Durante la protesta, una mujer de aproximadamente 30 años fue atropellada por un motociclista que circulaba por la zona a exceso de velocidad.

Tras el accidente, algunos de los manifestantes golpearon al motociclista involucrado en el percance.

[Publicidad]

Manifestantes bloquean Circuito Interior para exigir justicia por secuestro; una mujer fue atropellada. Foto: Especial.
Manifestantes bloquean Circuito Interior para exigir justicia por secuestro; una mujer fue atropellada. Foto: Especial.

Elementos policiales intervinieron y detuvieron al conductor de la motocicleta, quien fue trasladado a bordo de una patrulla ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades.

Posteriormente, los manifestantes y se restableció de manera gradual la circulación sobre Circuito Interior.

dmrr/rmlgv

[Publicidad]

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]