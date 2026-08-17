El próximo lunes 24 de agosto, en la plancha del Zócalo, se desplegarán 100 abogadas y abogados que ofrecerán de forma gratuita atención y defensa jurídica ante casos de despojo, anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Esta acción, a la que nombró Defensoría Social “Ponciano Arriaga”, se desplegará cada lunes, a partir de las 16:00 horas, adelantó.

“Serán 100 profesionales organizados en cinco equipos para tener una evaluación más precisa, con especialistas en derecho civil, familiar, penal, ejidal, constitucional, condominal, laboral. Se trata de un verdadero bufete multidisciplinario de defensa jurídica de la población”, dijo.

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Adelantó que no se trata de una defensoría que solo entregue un papel y se despida de los afectados, sino que acompañe, escuche a la población y resuelva, por lo que aseveró que cuando así corresponda, se asignará un abogado o una abogada.

“El Zócalo: la plaza pública más importante del país, a la que han llegado generaciones de mexicanas y mexicanos luchando por un país mejor, se convierte desde el próximo lunes, y cada lunes, en una puerta de acceso a la justicia”, dijo.

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“En CDMX, el patrimonio de las familias se respeta"

En conferencia de prensa, la Mandataria capitalina reiteró la postura de su administración de combatir el despojo, pues aseguró que no esperarán a que las familias pierdan su patrimonio para actuar.

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“En esta ciudad, el patrimonio de las familias se respeta. Quien crea que puede apropiarse de una casa, aprovechándose de una persona mayor, falsificando documentos, utilizando amenazas, comprando complicidades o apostando al cansancio de la familia, debe saber que no se va a enfrentar solo a esa familia; se enfrentará a las instituciones de la ciudad. No vamos a esperar a que una familia pierda su casa para comenzar a actuar”, aseveró.

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Afirmó que el patrimonio de las familias capitalinas “no es botín de nadie”, por lo que destacó que se está levantando “una gran muralla institucional y jurídica alrededor del patrimonio de las familias”.

mahc/LL