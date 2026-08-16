La jefa de Gobierno, Clara Brugada, subrayó que respetarán la decisión de los pueblos de Milpa Alta sobre la construcción del Cablebús, aunque le recordó a las y los vecinos sobre los beneficios que tendrá este nuevo medio de transporte.

Al dar el banderazo de salida a la Ruta de RTP de ‘Las Ardillas’, que partirá del Pueblo de San Bartolo Xicomulco, la mandataria capitalina expuso que en Milpa Alta se tiene que consultar y pedir autorización siempre a los pueblos, “y nosotros no vamos a saltarnos a los pueblos, nosotros vamos a respetar las decisiones, pero es de suma importancia saber que se va a ahorrar muchísimo tiempo en este transporte del Cablebús”.

Precisó que Tecómitl recientemente aprobó la introducción del Cablebús, es decir, que habrá una estación en Milpa Alta, pero ahora están esperando para ver hasta dónde llegará, de acuerdo a la decisión de la población. “Tenemos que seguir dialogando, escuchando, informando, convenciendo con argumentos y razones, y siempre vamos a respetar la decisión de las comunidades. Queremos que cada vecino o vecina conozca el Cablebús y sepa todo lo que significa tener un Cablebús”.

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Clara Brugada explicó que, a diferencia de cualquier otro transporte, el Cablebús no impacta a nivel urbano pues va por los aires, “así que no afecta ningún impacto de crecimiento urbano, va por los aires, es seguro, en fin. Entonces, queda el proceso de convencimiento en Milpa Alta sobre el Cablebús”.

Recordó que ya hay tres líneas de Cablebús operando y otras tres en construcción.

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La primera que se construye va desde las partes más altas de Tlalpan hasta el Metro Universidad; la segunda ruta es desde Álvaro Obregón, atraviesa también Magdalena Contreras y llega al Metro Mixcoac. “Esta es la línea más larga del mundo que se está construyendo en Cablebús y que ya va en camino y sabemos que va a beneficiar”.

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“Y la tercera ruta que está en construcción es la de Tláhuac-Milpa Alta. Ahí vamos con estas tres grandes rutas de Cablebús, nos vamos a convertir en la ciudad con más rutas de Cablebús de todo el mundo, vamos a tener más rutas. Y todavía nos faltan dos territorios, dos alcaldías, dos demarcaciones que vendrán después: Xochimilco –que también hay que apoyar a Xochimilco– y Cuajimalpa, en ellas también va a haber Cablebús”, comentó la Jefa de Gobierno.

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