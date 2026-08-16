Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) rescataron a un hombre junto con su moto acuática, al norte de Chicxulub Puerto, Yucatán.

La dependencia señaló que, tras un reporte de auxilio compartido por el C5I de Yucatán, los navales activaron los protocolos de búsqueda y rescate de la persona extraviada en la mar.

A su arribo a la zona del incidente los elementos realizaron el patrón de búsqueda “SAR” durante una hora, logrando la localización de la persona extraviada y el salvamento de su moto acuática.

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Elementos de Semar rescataron a un hombre junto con su moto acuática, al norte de Chicxulub Puerto, Yucatán. Foto: Especial

En otro evento el vienes pasado, la Semar informó que los uniformados rescataron a un menor y a una mujer que se encontraban en riesgo de ahogamiento, en inmediaciones del muelle “Del Chocolate” ubicado en el malecón internacional de Progreso, Yucatán.

Los hechos ocurrieron cuando personal Naval, durante un recorrido de vigilancia avistaron a las personas, aproximadamente a 60 metros de la orilla de la playa, quienes eran arrastrados mar adentro por la corriente, por lo que se procedió de manera inmediata a su rescate, logrando acercarlos a la orilla.

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Una vez a salvo, personal de Sanidad Naval les brindó atención médica, también se proporcionó atención médica a una mujer de 62 años, quien presentó una crisis nerviosa derivada de los hechos.

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Posteriormente, debido a que el menor presentó frecuencia cardiaca elevada, se solicitó el apoyo de una ambulancia de Sanidad Naval, cuyo personal acudió al lugar para brindarle atención médica.

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Las dos acciones forman parte de la Operación Salvavidas “Verano 2026”.

Elementos de Semar rescataron a un hombre junto con su moto acuática, al norte de Chicxulub Puerto, Yucatán. Foto: Especial

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