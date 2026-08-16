[Publicidad]
La presidenta del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez, garantizó “piso parejo” para todas las personas, militantes o ciudadanos, que aspiren a un cargo de elección popular en 2027.
Precisó que se establecerán reglas claras para permitir la participación de todos y cada uno de los ciudadanos.
Agregó que Acción Nacional, congruente con sus estatutos, su doctrina y su visión, ha establecido los criterios iniciales para la conformación del proceso, por el cual todos los aspirantes a la Coordinación para la defensa de la Patria, Familia y Libertad en el país deberán pasar.
Lee también Sedema clausura área de impresión de verificentro en Azcapotzalco; detecta irregularidades en certificados vehiculares
Esto formaliza, dijo, la promesa de abrir el partido a la sociedad, y de permitir que los ciudadanos aspiren a defender su comunidad, dando lo mejor de sí, en congruencia con la visión del partido.
Bajo este contexto, hoy militantes, vecinos, concejales, diputados y dirigentes del PAN CDMX salieron también a las calles a buscar ciudadanos con ímpetu de lograr un cambio en su entorno y comunidad, frente a los abusos del régimen que actualmente gobierna este país y, desde luego la CDMX.
[Publicidad]
Como parte de la 2da Activación Nacional Simultánea, los panistas de la Ciudad, encabezados por Luisa Gutiérrez, se acercaron a las y los vecinos de las 16 alcaldías para escuchar y gestionar sus inquietudes, quejas y demandas que hay en su día a día.
Lee también Coyoacán rehabilitará deportivo José Gorostiza; renovarán canchas, área de box, sanitarios y espacios infantiles
“Se trata de escuchar sus necesidades y seguir fortaleciendo los lazos de diálogo como parte de una nueva alianza para escuchar, proponer y resolver siendo nosotros una voz de oposición firme para México”, añadió.
[Publicidad]
La dirigente del PAN CDMX apuntó que el partido está saliendo a la calles, visitando casa por casa con la finalidad de recoger gestiones y presumir los buenos gobiernos en Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Coyoacán y Cuauhtémoc.
La 2da Activación Nacional Simultánea surge en respuesta al reclamo ciudadano de tener a los actores políticos, en este caso de oposición, más cercanos y con vínculo directo y presentes en territorio.
Lee también Brugada inaugura nueva ruta de RTP en Milpa Alta; anuncia que comprarán 500 unidades más
[Publicidad]
“Es un ejercicio que no es nuevo e históricamente a hecho el Partido Acción Nacional desde sus origines y de cara al proceso electoral del próximo año”, indicó Luisa Gutiérrez.
Agregó que debemos tener mayores herramientas para enfrentar al poder y respaldar lo que tantos años nos ha costado, que es ser una voz leal y comprometida con las causas ciudadanas.
El secretario general del PAN CDMX, Héctor Barrera, dijo que este segundo ejercicio, las familias capitalinas vieron con buenos ojos y recibieron con entusiasmo el mensaje de la militancia panistas que estará saliendo, de manera periódica, a las calles sin titubeos, ni miedo a respaldar a los capitalinos en su realidad.
[Publicidad]
“No nos vamos a quedar de brazos cruzados ante la indolencia y omisión del oficialismo frente a las necesidades vitales de los capitalinos en cuanto a temas de seguridad, agua, salud, movilidad y desarrollo social”, comentó.
LL
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Pumas es víctima de los mejores MEMES tras empatar sin goles con Querétaro en CU
De última
Así celebró Sapica 100 años de la industria del calzado en Guanajuato
Menú
Cócteles con ron fáciles de preparar en casa para celebrar du Día
Espectáculos
Entre lágrimas, Cinthia Aparicio reconoce que atraviesa días difíciles: "sanar no significa dejar de sentir"
Espectáculos
¿Dónde, cómo y cuándo se puede votar en La Casa De Los Famosos México? Guía para salvar a tu favorito
Espectáculos
¡Humildes! Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no quisieron romper el cochinito para su boda
Fútbol
¿Dónde ver América vs Atlético de San Luis EN VIVO? Canales y horarios de la jornada 4 de la Liga MX
Espectáculos
¡No se raja! Mamá de Gala Montes no descarta pelear contra la mamá de Poncho de Nigris en Ring Royale