La presidenta del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez, garantizó “piso parejo” para todas las personas, militantes o ciudadanos, que aspiren a un cargo de elección popular en 2027.

Precisó que se establecerán reglas claras para permitir la participación de todos y cada uno de los ciudadanos.

Agregó que Acción Nacional, congruente con sus estatutos, su doctrina y su visión, ha establecido los criterios iniciales para la conformación del proceso, por el cual todos los aspirantes a la Coordinación para la defensa de la Patria, Familia y Libertad en el país deberán pasar.

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Esto formaliza, dijo, la promesa de abrir el partido a la sociedad, y de permitir que los ciudadanos aspiren a defender su comunidad, dando lo mejor de sí, en congruencia con la visión del partido.

Bajo este contexto, hoy militantes, vecinos, concejales, diputados y dirigentes del PAN CDMX salieron también a las calles a buscar ciudadanos con ímpetu de lograr un cambio en su entorno y comunidad, frente a los abusos del régimen que actualmente gobierna este país y, desde luego la CDMX.

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Como parte de la 2da Activación Nacional Simultánea, los panistas de la Ciudad, encabezados por Luisa Gutiérrez, se acercaron a las y los vecinos de las 16 alcaldías para escuchar y gestionar sus inquietudes, quejas y demandas que hay en su día a día.

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“Se trata de escuchar sus necesidades y seguir fortaleciendo los lazos de diálogo como parte de una nueva alianza para escuchar, proponer y resolver siendo nosotros una voz de oposición firme para México”, añadió.

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La dirigente del PAN CDMX apuntó que el partido está saliendo a la calles, visitando casa por casa con la finalidad de recoger gestiones y presumir los buenos gobiernos en Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Coyoacán y Cuauhtémoc.

La 2da Activación Nacional Simultánea surge en respuesta al reclamo ciudadano de tener a los actores políticos, en este caso de oposición, más cercanos y con vínculo directo y presentes en territorio.

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“Es un ejercicio que no es nuevo e históricamente a hecho el Partido Acción Nacional desde sus origines y de cara al proceso electoral del próximo año”, indicó Luisa Gutiérrez.

Agregó que debemos tener mayores herramientas para enfrentar al poder y respaldar lo que tantos años nos ha costado, que es ser una voz leal y comprometida con las causas ciudadanas.

El secretario general del PAN CDMX, Héctor Barrera, dijo que este segundo ejercicio, las familias capitalinas vieron con buenos ojos y recibieron con entusiasmo el mensaje de la militancia panistas que estará saliendo, de manera periódica, a las calles sin titubeos, ni miedo a respaldar a los capitalinos en su realidad.

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“No nos vamos a quedar de brazos cruzados ante la indolencia y omisión del oficialismo frente a las necesidades vitales de los capitalinos en cuanto a temas de seguridad, agua, salud, movilidad y desarrollo social”, comentó.

LL