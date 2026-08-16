La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio el banderazo de salida a una nueva ruta de RTP, llamada ‘Las Ardillas’, que irá del Pueblo de San Bartolo Xicomulco, en Milpa Alta, al centro de Xochimilco; asimismo, anunció la licitación para la adquisición de más unidades de este medio de transporte.

Desde Milpa Alta, la mandataria capitalina explicó que serán 10 unidades las que cubran este nuevo servicio de RTP que conectará también con el Tren Ligero. Como su nombre lo indica, las unidades tienen la iconografía de unas ardillas caminando por la rama de un árbol.

“Durante siglos, un animalito como las ardillas ha recorrido nuestros bosques, las montañas, saltando de árbol en árbol, atravesando caminos y hoy, a partir de esa consulta breve que hicimos con el alcalde al pueblo, hoy las nuevas ardillas sobre ruedas recorrerán esas mismas montañas. Hoy entregamos una flotilla moderna, que irá de pueblo en pueblo tejiendo camino, ahorrando tiempo, acercando comunidades y conectando territorios”, dijo la jefa de Gobierno.

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Detalló que de lunes a viernes estas unidades tendrán un horario de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados y domingos su horario será de 7:00 a 21:30 horas.

En este sentido, Clara Brugada comentó que el RTP se ha convertido en el transporte de los pueblos, por lo que anunció la compra de más unidades.

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“La buena noticia que hoy quiero dar con respecto a RTP, como lo dijimos, este año vamos a arrancar ya la licitación, de manera inmediata. Les pido a los compañeros, tanto de movilidad como de RTP, para adquirir más camiones RTP para la Ciudad de México. Tenemos el fideicomiso de las licencias; ustedes saben que los recursos de las licencias permanentes dijimos que los íbamos a destinar para movilidad, así que dos mil millones de pesos se van a invertir en la adquisición de camiones RTP. Yo espero que se consigan casi 500 camiones de RTP, como fue nuestro compromiso”, expuso.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, inaugura nueva ruta de RTP en Milpa Alta. Foto: especial

Recordó que los procesos administrativos para adquirir nuevas unidades son tardados “porque no es como una tienda que se dice, bueno, ‘queremos tantos’ y al otro día están; tardan meses porque los fabrican y los hacen, y por eso yo quisiera que, a más tardar, en marzo ya tengamos los nuevos RTP para toda la Ciudad de México”.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, detalló que estas 10 unidades de la ruta de ‘Las Ardillas’ son de última generación, que se estima beneficiarán a mil 700 personas al día y que los tiempos de traslado se reducirían en 30 minutos aproximadamente.

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