En medio de la cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, y del cruce de declaraciones entre autoridades de México y Estados Unidos sobre el carácter de este documento migratorio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a defender la soberanía nacional y sostuvo que sin ella no puede existir bienestar ni derechos para el pueblo de México.

Durante la inauguración de un hospital del IMSS-Bienestar en Ciudad Madero, Tamaulipas, la mandataria federal reiteró que la defensa de la soberanía forma parte de los principios de su gobierno y de la llamada Cuarta Transformación.

“Por eso, una de las palabras que define a la Cuarta Transformación es bienestar, el bienestar del pueblo. Por eso hemos luchado toda nuestra vida y así seguiremos hasta el último día de nuestras vidas, luchando por el bienestar del pueblo de México, por los derechos del pueblo de México”, afirmó.

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Y agregó: “Y no habría libertad, no habría bienestar y no habría derechos si no hay soberanía. Por eso defendemos de igual manera la soberanía de México, igual que el bienestar del pueblo de México”.

Las declaraciones ocurren un día después de que, durante un acto en Tamaulipas, Sheinbaum Pardo aseguró que “una visa no define a una persona”, en referencia a la decisión del gobierno de Estados Unidos de retirar el documento migratorio a López Beltrán.

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La Presidenta señaló entonces que su gobierno lucha por el pueblo de México y por la defensa de la soberanía nacional, en un contexto en el que autoridades estadounidenses han insistido en que una visa es un privilegio y no un derecho.

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Este domingo, sin mencionar directamente el caso del hijo del expresidente López Obrador, la mandataria volvió a colocar la soberanía como uno de los principios centrales de su administración.

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“Somos necios y vamos a recuperar el acceso a la salud pública”: Sheinbaum

Ante trabajadores del sector salud y habitantes de Tamaulipas, Sheinbaum aseguró que el objetivo de su gobierno es recuperar y fortalecer los servicios públicos después de lo que calificó como 36 años de abandono durante el periodo neoliberal.

"La salud pública tiene que ser la mejor de todo México. Después de 36 años de abandono y de corrupción, pero somos necios y vamos a recuperar el acceso a dar salud pública.

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"(...) Vamos a rescatar la salid pública, fortaleciendo las tres instituciones de salud (IMSS, IMSS Bienestar y ISSSTE)", afirmó en el nosocomio este 16 de agosto.

La Presidenta hizo un recuento de los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a los que responsabilizó de impulsar un modelo basado en la privatización de servicios y empresas públicas.

“Fueron seis sexenios de abandono de la educación, de la salud, de la vivienda, del salario, del empleo. Son los años del periodo neoliberal en nuestro país”, sostuvo.

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Sheinbaum defendió que su administración busca recuperar lo público, particularmente en materia de salud, educación y vivienda, bajo la premisa de que estos servicios deben ser derechos y no mercancías.

Explicó que uno de los principales objetivos de su gobierno es consolidar un sistema universal de salud en el que los mexicanos puedan recibir atención independientemente de la institución a la que estén afiliados.

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“Queremos que si una persona no tiene seguro social, pero le queda más cerca el hospital del Seguro Social que el del IMSS-Bienestar, se pueda atender en el Seguro Social, aunque no sea derechohabiente”, explicó.

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La Presidenta señaló que primero se deben fortalecer las instituciones de salud y posteriormente avanzar en la coordinación entre ellas para garantizar una atención universal.

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“¿Qué tenemos que hacer? Fortalecer los tres sistemas primero y empezar con algunos servicios para que puedan coordinar. ¿Por qué es así? Porque entonces va a ser más eficiente el servicio universal de salud”, indicó.

Aseguró que el objetivo final es que la salud sea gratuita para todos los mexicanos, con medicamentos disponibles, así como médicos y enfermeras suficientes en los centros de salud y hospitales.

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En su discurso, Sheinbaum también defendió los programas sociales implementados durante los gobiernos de la Cuarta Transformación, entre ellos las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, las becas para estudiantes, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y los apoyos para pequeños productores.

“Estamos construyendo más preparatorias, más universidades, más hospitales, más centros de salud y tenemos el sistema de prevención de la salud más importante del mundo: Salud Casa por Casa”, afirmó.

La mandataria sostuvo que estas políticas forman parte de una concepción distinta del Estado, en la que el bienestar de la población y el acceso a los derechos sociales deben estar por encima de la lógica de mercado.

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“Ahí vamos y la gente está contenta. Siempre es importante escuchar al pueblo. Esa es la manera en que nosotros gobernamos: escuchándolo y trabajando todos los días”, expresó.

Sheinbaum también reivindicó el papel de los adultos mayores y defendió que reciban una pensión como un reconocimiento a su contribución al país.

“Los adultos mayores son héroes de la patria porque han dedicado su vida a sus familias, a su comunidad, al país completo”, dijo.

En el caso del sector salud, recordó que durante los gobiernos anteriores se construyeron menos hospitales públicos mientras aumentaba la población y crecían enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión.

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