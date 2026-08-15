El subsecretario de derechos humanos, población y migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina, anunció que el gobierno de México recuperó las condiciones de seguridad de la Montaña de Guerrero para que las y los habitantes desplazados regresen a sus casas.

A través de un video publicado en X, el funcionario explicó que esto derivó de la presencia permanente de autoridades federales y estatales, como de la Guardia Nacional (Segob) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

"La seguridad y la tranquilidad de las familias y las comunidades de la Montaña de Guerrero son una prioridad para el gobierno de México. Mantenemos una presencia permanente y coordinada para atender y apoyar a las familias, acompañar su retorno y garantizar condiciones para que permanezcan en sus comunidades con tranquilidad y en paz".

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Medina afirmó que la mayoría de las familias desplazadas regresaron a sus domicilios y no hay más desplazamientos.

Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero

En un comunicado, dicha dependencia a cargo de Rosa Icela Rodríguez detalló que el Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero es ejecutado en 19 comunidades, localizadas en cuatro municipios guerrerenses, donde se atienden las causas de la violencia mediante bienestar, educación, empleo, infraestructura, salud y vivienda.

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Como parte de sus acciones, 17 familias de la comunidad de Tula, situada en el municipio guerrerense de Chilapa, regresaron a sus hogares. "Se realizaron labores de limpieza y rehabilitación de hogares, restablecimiento de servicios básicos y recuperación de espacios", agregó.

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Además, las y los habitantes que retornaron a sus viviendas recibieron enseres y atención para acceder a algún programa de bienestar.

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