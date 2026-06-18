Personas trans y no binarias informaron que se atrincheraron en un salón de la Secretaría de Gobernación (Segob),"ante la falta de respuestas y por negarse al diálogo".

"Hemos decidido tomar este pequeño salón y realizar un plantón ante la falta de respuestas y por negarse al diálogo la secretaria Rosa Icela", dijo la activista Victoria Sámano.

"Lo único que le pedíamos a esta mesa es que nos dieran una fecha para dialogar con Rosa Icela, directamente, y ni eso pudieron cumplirnos", señalaron.

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Las personas solicitaron que se respeten sus identidades, se garanticen sus derechos y tener "una vida digna", además que se visibilicen a las transmasculinidades.

"Exigimos solución a todas nuestras demandas de las personas trans y no binaries, y no queremos más dilaciones por parte de los funcionarios de la Secretaría de Gobernación", mencionaron.

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Hicieron un llamado a no criminalizar su protesta y garantizaron que no realizarían ningún acto de iconoclasia.

"¡Nos quedamos aquí hasta que nos den una reunión con la secretaria de Gobernación!", advirtieron.

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