El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena rechazó que Abraham Hermosillo Álvarez, acusado de liderar un atentado en el evento de la Ultimate Fighting Championshop (UFC), realizado el pasado 14 de junio en la Casa Blanca, esté vinculado al partido político y afirmó que intentar establecer dicha relación carece de sustento y constituye una conclusión falsa.

Por medio de un comunicado, explicó que, de acuerdo con información de la Secretaría de Organización y de la Secretaría de Mexicanos en el Exterior de Morena, ningún militante se encuentra registrado con ese nombre, ni en los registros de Movimiento de Regeneración Nacional, ni en los padrones del Instituto Nacional Electoral (INE).

Destacó que la posesión de materiales, propaganda o cualquier referencia relacionada con Morena no implica pertenencia, afiliación, representación ni actuación bajo instrucciones del movimiento.

Lee también Morena inicia procedimiento sancionador contra Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo; es señalada de falso secuestro

Además, condenó cualquier acto de violencia, amenaza o atentado contra personas, instituciones o gobiernos, “porque nuestro movimiento se ha conducido siempre por la vía pacífica, democrática e institucional, y rechaza cualquier conducta que atente contra la vida, la seguridad o la convivencia entre los pueblos”.

Asimismo, reiteró su compromiso con la legalidad, la democracia, la paz y el respeto entre las naciones y sostuvo que la difusión de información verificada y el apego a los hechos deben prevalecer frente a cualquier intento de desinformación o estigmatización.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft