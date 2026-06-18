Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la calificó como “una mujer asustada” y afirmó que el gobierno mexicano "ha perdido el control del país" frente al crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió que no caerá en confrontaciones y aseguró que el mandatario estadounidense está mal informado sobre la realidad de México.

Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria sostuvo que el gobierno federal mantiene una estrategia permanente para combatir la delincuencia y construir la paz, al tiempo que reiteró la defensa de la soberanía nacional.

“Yo he dicho que el presidente Trump tiene su manera de comunicar, no hay que engancharse en cada declaración. Pero el pueblo de México sabe que estamos trabajando, que es lo que a mí me importa. El pueblo de México sabe que todos los días entregamos mente, corazón, alma, todo por el pueblo de México”, afirmó.

Sheinbaum consideró que las declaraciones del mandatario estadounidense obedecen a una percepción equivocada sobre las instituciones mexicanas y recordó que personalmente le ha expresado que el Estado mexicano mantiene plenamente sus capacidades.

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“(Trump) no está bien informado. Se lo he dicho personalmente. El Estado Mexicano existe”, señaló.

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La Presidenta destacó el trabajo de las Fuerzas Armadas y del Gabinete de Seguridad, al mencionar al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, como ejemplos de servidores públicos comprometidos con la seguridad del país.

Asimismo, defendió los resultados de la estrategia de seguridad, al asegurar que existe una reducción en los índices delictivos y avances en el combate al tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

“Aquí hay defensa de la soberanía, del territorio y mucho trabajo todos los días por el bien del pueblo, de su seguridad y de la construcción de la paz”, expresó.

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Pese a las diferencias con Trump, Sheinbaum insistió en que su gobierno mantendrá una relación institucional con Washington y evitará cualquier confrontación personal.

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“Nosotros no vamos a entrar en un debate personal con el presidente Trump. No queremos ni debemos entrar en un debate personal con el presidente Trump. Defendemos nuestras posiciones y buscamos siempre la mejor relación posible, con nuestros principios, defendiéndolos”, subrayó.

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La Mandataria federal también afirmó que existe confianza y reconocimiento por parte de autoridades estadounidenses hacia integrantes de su gabinete de seguridad, y reiteró que la cooperación bilateral debe mantenerse bajo el principio de responsabilidad compartida: “ellos allá, nosotros acá y coordinándonos”.

Al ser cuestionada sobre que Trump advirtió que se va a intensificar el trabajo terrestre contra el narcotráfico, Sheinbaum dijo que sería bueno que lo hicieran en su propio territorio para la entrada de armas al territorio mexicano.

"Sería muy bueno que lo hicieran en su territorio. Porque es muy importante que paren la entrada de armas".

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