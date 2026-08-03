A una semana de haberse estrenado, El otro padre debutó en el top 10 de 54 países, de acuerdo a datos de la plataforma Netflix, posicionándose como la producción número 1 en 10 de ellos.

La serie de 10 episodios plantea a una familia feliz, pero que de pronto el padre conoce a una hija que no sabía que tenía y esta necesita con urgencia un trasplante de riñón que sólo puede darle ya que usted es compatible.

A eso agréguele que su familia tiene antecedentes de males renales y sus hijas conocidas corren también el riesgo de pasar por algo así.

¿Ayudaría, entonces, a la hija que acaba de conocer?, o ¿sería egoísta?

“Lo interesante de este melodrama es que plantea dilemas morales fuertes, plantea qué puede hacer un padre por su hijo, pero también cuáles son los límites del perdón, hasta dónde podemos perdonar una infidelidad, un secreto”, comenta Erik Hayser.

De esa manera habla de El otro padre, en la que interpreta al padre biológico de una joven que desconocía.

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En la historia Silvia Navarro y Manolo Cardona encarnan a los padres legales de la chica, pero cuando esta enferma, los análisis revelan que no es hija biológica del personaje de Cardona, sino producto de una breve aventura.

“La mayor parte de los actores adultos de la serie ya somos mamás y papás y para todos era una constante la pregunta de qué haríamos, era estar debatiendo en eso. Y es así cuando uno sabe que algo va a funcionar con el público (risas) porque es una historia de la vida misma”, considera.

El otro padre, conformada por 10 episodios, completa su elenco principal con Paola Núñez (Amor en custodia), Azul Guaita (Como agua para chocolate), José María de Tavira (Como novio de pueblo) y Emilio Osorio (Mi marido tiene familia).

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Con teatro

El mes próximo Hayser se sumará a la obra El método Gronholm, pero en su faceta de gira por el interior de la República. Hayser será el actor que ocupe el lugar, en esas funciones, de Erick Elías.

La puesta en escena, recién estrenada en el teatro Xola, cuenta la reunión de cuatro aspirantes a un empleo, durante la cual ocurren muchas cosas y son puestos a prueba como parte del proceso de selección.

“Son por ahora nueve funciones las confirmadas en seis ciudades como Querétaro, ojalá se extienda y pueda después estar en la obra en teatro en la Ciudad de México”, indica.

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