San Miguel de Allende, Gto.- Un hombre de nacionalidad estadounidense fue encontrado sin vida en un cuerpo de agua de la zona Boca de la Cañada, en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato.

El extranjero de 60 años de edad fue reportado como desaparecido la tarde del viernes 31 de julio, por lo que autoridades locales activaron los protocolos de búsqueda.

La última vez que sus conocidos lo vieron con vida fue en la comunidad Las Tinajas. Corporaciones de Seguridad recorrieron Xocolar y el paraje Las Tinajas, para localizarlo.

Hallan sin vida a estadounidense desaparecido en San Miguel de Allende. Foto: Especiales

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El estadounidense realizaba senderismo en el momento en que se extravió.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Miguel de Allende, señaló que de manera preliminar, y con base en las condiciones del sitio donde fue localizado, “una de las líneas de investigación considera que la persona pudo haber sufrido una caída o resbalón al cuerpo de agua.”

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Desde las primeras horas del sábado y hasta el anochecer integrantes de la célula de búsqueda realizaron un despliegue operativo y este domingo los elementos de seguridad y rescate retomaron el recorrido terrestre, al que se sumó un operativo aéreo, que los condujo hasta el punto en el que se encontraba.

El ciudadano norteamericano fue localizado alrededor del mediodía en un cuerpo de agua.

Elementos de seguridad comunicaron a la Fiscalía General del Estado el hallazgo de la persona sin vida, y acordonaron el perímetro.

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Agentes investigadores y peritos forenses se presentaron en el sitio para el procesamiento de la escena y levantamiento del cadáver para determinar la causa de muerte.

Dos jóvenes mueren en embalse

Por la tarde de hoy, se reportó el fallecimiento de un hombre de 36 años de edad y un adolescente de 17 años en la presa de la comunidad de Jalpa de San Miguel de Allende.

Buzos de Bomberos atendieron un llamado de auxilio por el ingreso de dos personas que entraron al embalse, sin poder ubicarlos.

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Los rescatistas lograron dar con los cuerpos de los hombres, quienes no presentaban signos vitales.

Hallan sin vida a estadounidense desaparecido en San Miguel de Allende. Foto: Especiales

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