Tamaulipas. - Familiares, amigos y activistas realizaron esta tarde una marcha en el municipio de Madero, en la cual pidieron que Danna Yanina “N” sea puesta en libertad, porque consideran una injusticia su vinculación a proceso.

Aproximadamente a las 17:00 horas comenzó una concentración de ciudadanos frente a las instalaciones de la Academia Militarizada.

Después comenzaron una marcha pacífica, pero en las cuales gritaron repetidamente la consigna “¡Liberen a Danna!”.

Otras frases que gritaron fueron “¡Danna escucha, esta es tu lucha!”, “¡Justicia para Danna!” y “Danna es inocente”.

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Al llegar frente a la Presidencia Municipal de Madero, la mamá de Danna Yanina señaló que el apoyo que más pesa es el de los medios de comunicación que han informado todo, “les agradezco mucho la difusión que realizan y también a la gente bonita de aquí, porque nos han apoyado en todo momento”.

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“Mi hija estaba secuestrada" afirma mamá de Danna Yanina en marcha para pedir su liberación; no hay pruebas de su culpabilidad, dice. Foto: Especial.

La señora insistió que, “no hay prueba alguna de que mi hija es culpable y obviamente hay algo detrás de todo esto”.

- ¿Qué opina de la postura de la señora Alejandra Quintos y sus declaraciones?

“Yo no podría hablar de una mamá con dolor, yo jamás haría eso”, respondió de inmediato.

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Afirmó que tarde o temprano todo sale a la luz, reiterando que tardaron varios días hasta que Estrellita le entregó a Danna Yanina, “mi hija estaba secuestrada, no nos la entregaron cuando ella había terminado su curso escolar”.

Sobre la llamada al número de emergencia 911, la madre de Danna expresó: “Yo jamás escuché la voz de mi hija”.

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Añadió que quiere justicia por todos los niños, por Dafne, por Danna y por todos los que sufrieron maltrato en la Academia Militarizada.

dmrr