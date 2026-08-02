La visita de Harry Styles a la Ciudad de México no solo está llenando el Estadio GNP Seguros; también está creando un fenómeno inesperado a unos kilómetros del recinto.

Afuera del hotel Four Seasons, sobre Paseo de la Reforma, seguidores de distintos estados de la república pasan horas conversando, intercambiando pulseras, regalando stickers con la cara del cantante y acompañándose con la única ilusión de poder verlo de cerca.

Muchos llegaron al lugar solos, pero terminaron haciendo amigos en la fila, tal y como le sucedió a Shirley Vallejo, una joven que viajó desde el norte del país, Ciudad Juárez, para asistir a la residencia del británico en la capital mexicana.

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Aunque el viaje de Shirley estaba planeado únicamente para dos de los seis shows, decidió aprovechar el tiempo y pasar unas horas afuera del recinto, donde se presume Styles está hospedado.

“Llegué aquí desde las tres, pero andaba caminando desde la una. En mi hotel me dijeron que hace dos días pasó por enfrente y pensé: ‘A ver si ahora sí nos toca verlo’”, contó a EL UNIVERSAL.

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Junto a ella están Celine Calderón e Itzel Morales. Las tres se conocieron esta misma tarde y descubrieron que llevan más de una década siguiendo al cantante.

En redes sociales, fans del exOne Direction han hecho un llamado para que se respete el espacio personal del artista, que no lo sigan y, sobre todo, no insistan en grabarlo contra su voluntad.

Muchos podrían interpretar este gesto como una especie de acoso; sin embargo, las jóvenes aseguran que su única intención es verlo y, si la suerte se los permite, conseguir una sonrisa.

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“Hay que respetar su espacio. Al final es una figura pública, pero también una persona. Ya con verlo sería cumplir un sueño”, agrega Celine.

Karen, Jazibe Martínez y Paola Martínez llegaron desde Monterrey y después de salir a conocer la ciudad, decidieron pasar por el hotel “por si había suerte”.

“Andábamos cerca y fue como: ‘Pues vamos’. Con que nos salude con su manita, con eso me conformo”, dice Karen.

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Con el paso de las horas, algunos seguidores comenzaron a repartir los famosos "freebies" para hacer más amena la espera y crear una experiencia única.

Más allá de la posibilidad de verlo, varios coinciden en que todo ha valido la pena porque conocieron personas con quienes comparten más que un simple gusto, la misma filosofía:

“(La música de Harry) Me recuerda que, aunque estés pasando un momento difícil, al final todo va a estar bien”.

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Cuando cae la tarde sobre Reforma, la incertidumbre sigue siendo la misma: nadie sabe si Harry Styles aparecerá. Lo que sí saben es que llevan una historia más que contar, nuevos recuerdos y nuevos amigos.

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