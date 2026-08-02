La primera gala de eliminación de “La Casa de los Famosos México” dejó los primeros enfrentamientos abiertos entre los habitantes. Además de conocerse a la primera eliminada de la temporada, los participantes protagonizaron una intensa noche de posicionamiento en la que Yanet García fue la concursante que más señalamientos recibió por parte de sus compañeros.

Al final de la gala, Galilea Montijo anunció que Mariana Ochoa se convertía en la primera eliminada del reality.

“Eres tú, Mariana. Primera eliminada de ‘La Casa de los Famosos México’”, dijo la conductora.

Lee también El otro lado de la visita de Harry Styles a México: fans convierten horas de espera en una nueva comunidad

Mariana Ochoa reacciona a su eliminación

Tras abandonar la casa, la integrante de OV7 aseguró que esperaba permanecer más tiempo en la competencia, aunque dijo aceptar la decisión del público.

“Esperaba disfrutarlo un poquito más adentro, pero también sé que de allá arriba nos mandan las cosas correctas”, comentó.

[Publicidad]

La cantante también deseó que sus excompañeros logren dejar atrás las diferencias.

“Ojalá que crucen la línea y se unan, porque siento que están desunidos y que se están empezando a dividir. Les deseo suerte a todos”, expresó.

Lee también Muere el actor Carlos del Campo, la voz detrás detrás de Slinky y C-3PO en México

[Publicidad]

Los habitantes que lograron salvarse de la eliminación fueron:

Yanet García

Aldo Rendón

Ximena Herrera

Memo Schutz

Luis Chaparro

Nominados a la primera eliminación de "La Casa de los Famosos México". Foto: Captura de pantalla

Yanet García, la habitante más señalada durante el posicionamiento

Uno de los momentos más comentados de la noche fue el posicionamiento de Cynthia Klitbo, quien decidió colocarse frente a Yanet García por el conflicto que ambas protagonizaron días atrás debido a los ronquidos de la actriz.

“Yanet, quiero que te vayas de la casa porque, a pesar de que ronco, me hiciste sentir muy humillada, me súper exhibiste”, reclamó Klitbo.

[Publicidad]

La modelo respondió ofreciendo una disculpa pública.

“Te pido una disculpa, nunca ha sido mi intención lastimarte. Estoy aquí para sumar, para apoyar y dar lo mejor de mí”, contestó.

Lee también Guitarrista de Modest Mouse queda fuera de la gira tras polémica por mensajes explícitos a una menor de edad

[Publicidad]

Más tarde, Gema Garoa también eligió a Yanet y le reprochó la poca convivencia que han tenido dentro del reality.

“Siento que si hemos hablado un par de cosas es porque yo he hecho por acercarme a ti. Eres a la que menos voy a extrañar porque eres con la que menos he convivido”, dijo.

A esa lista se sumó Ernesto Laguardia, quien volvió a tocar el tema de los ronquidos y del cambio de habitación.

[Publicidad]

“Creo que romper un equipo no se hace. He tratado de acercarme a ti, pero siento que no estás a gusto dentro de la casa”, comentó el actor.

Lee también The Offspring lanza en versión cumbia su éxito "Pretty fly", ¿por qué a la banda le gusta tanto la cultura mexicana?

Yahir, Arantza y Brianda lanzan sus reclamos

Otro de los posicionamientos que llamó la atención fue el de Yahir, quien se colocó frente a Luis Chaparro por considerar que ha sido demasiado reservado.

[Publicidad]

“Quiero que te vayas porque siento que no sacaste la garra que me hubiera encantado ver en ti. Te vi todo el tiempo tibio”, expresó el cantante.

Luis agradeció el comentario y prometió involucrarse más en la convivencia.

“Agradezco tus palabras. Si me quedo, prometo dar lo mejor de mí”, respondió.

Lee también Ariana Grande se alejará de los focos tras su gira ante el "constante escrutinio público"

Por su parte, Arantza Ruiz eligió a Mariana Ochoa, a quien señaló por no permitir que todos expresaran sus opiniones.

“En conversaciones a veces no dejas que las otras personas participen”, afirmó.

En el mismo sentido, Brianda aseguró que nunca logró conectar con la cantante.

“Simplemente siento que eres la persona con la que menos conexión he hecho. Todo ha sido muy superficial”, comentó.

Lee también Raúl Rocha Cantú, su nueva orden de aprehensión y otros asuntos legales en los que ha estado involucrado

Fede Vigevani y Ese Pérez también sorprendieron

Durante el posicionamiento, Ese Pérez decidió colocarse frente a Memo Schutz, a quien consideró demasiado cauteloso.

“Siento que tratas de conectar con todos y no conectas con ninguno. Has estado con miedo por temor a ofender a alguien”, dijo.

Memo aceptó la crítica y aseguró que seguirá intentando integrarse al grupo.

Finalmente, Fede Vigevani sorprendió al elegir a Ximena Herrera, aunque dejó claro que lo hacía porque la considera una de las competidoras más fuertes.

Lee también Diferencias en "LCDLFM"; Moisés Peñaloza, molesto por algunos comentarios de Aldo Rendón: "no'más hablas de sexo"

“Quiero que te vayas porque eres una rival muy fuerte y siento que puedes llegar muy lejos. Al final esto es una competencia”, explicó.

La actriz agradeció sus palabras y respondió con deportividad.

“Muchas gracias. Tú también eres un competidor muy fuerte y ojalá podamos llegar lejos juntos”, concluyó.

Con la salida de Mariana Ochoa y las primeras diferencias ya expuestas frente a frente, la competencia entra en una nueva etapa en la que las alianzas y rivalidades comienzan a definirse dentro de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México”. El reality continúa con su transmisión 24/7 a través de ViX, mientras las galas seguirán transmitiéndose en Las Estrellas.

Lee también "Spider-Man: Brand New Day", por poco se convierte en el estreno más taquillero "de todos los tiempos" en EU

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js