Espectáculos | 02-08-26 | 15:13 |

La noticia de que se ha girado una nueva, y segunda, en contra de, co-propietario de , trae a colación otros de los que ha sido señalado en los últimos años, ¿cuál es su historial frente a las autoridades?

Diferentes medios de comunicación difundieron información relacionada a la orden de aprehensión que, de forma reciente, ha sido girada por la Fiscalía General de la República (), la cual involucra, como posibles responsables, a Rocha Cantú y otros dos empresarios.

En ella, el empresario, acusado previamente por los presuntos delitos de , y, en la actualidad también es señalado de, aparentemente, ser uno, de los tres, involucrados en operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.

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Ambas órdenes de aprehensión se suman a otros asuntos en que Rocha Cantú ha estado implicado, mucho antes siquiera, que fuera asociado al mundo del espectáculo y el se involucrarse en el más importante .

En 2011, Rocha Cantú arribó a Guatemala para asumir el título de de ese país, título que se caracteriza por ser asumido por un representante, no especializado, que ejerce funciones consulares, de forma voluntaria y sin recibir salario fijo, debido a que no es diplomático, sino un ciudadano local.

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Dejo ese cargo, en octubre de 2025, luego de que que el de ese país solicitaste que fuera destituido, pero, ¿por qué?

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Esto ocurrió debido a un presunto incumplimiento administrativo de normas, proceso que, de acuerdo a información pública, se agilizó debido a las acusasiones que tuvieron lugar, en noviembre del año pasado, debido al presunto fraude relacionado al triufo de , como la representante de Miss Universo 2025, cértamen del que es co-propietario desde 2024, cuando adquirió el 50 por ciento del concurso de belleza internacional.

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melc

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