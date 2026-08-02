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De un tiempo atrás, fans de Harry Styles han encontrado similitudes entre el artista británico y uno de los mayores y más importantes exponentes de la música nacional; Juan Gabriel y, ahora que el exOne Direction resbaló en uno de sus conciertos en CDMX, no evitaron especular que, una vez más, el cantante ha seguido los pasos del gran "Divo de Juárez".
Este sábado, primero de agosto, el cantante inglés, se presentó, por segunda ocasión en el Estadio GNP Seguros y, mientras interpretaba el tema "Are you listening yet?", derrapó cuando caminaba al centro del escenario, esto debido a las fuertes lluvias que acaecieron horas antes de su presentación lo que, de hecho, atrasó la hora de inicio del show.
Sin embargo, el cantante de "Watermelon sugar" no se alarmó e, inmediatamente después de recuperar el equilibrio, tras el resbalón, posó en el umbral de la tarima, como si estuviera modelanto para un fotógrafo o retratista.
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Las y los fanáticos del músico no sólo se alegraron de que Harry no atravesara ningún percance o lesión, sino que, les fue imposible no rememorar que "Juanga" también sufrió una caída, durante uno de sus shows, en 2005, mientras se presentaba en el Toyota Center, de Houston, sólo uno instantes después de que saliera al escenario.
Para los "stylers" existen varias coincidencias en el estilo extravagante y elegante de ambos exponentes.
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Por años, han sugerido que el británico ha tomado a "Juanga" como un referente de moda, debido a las similitudes que existe en los outfits que usa y, hasta en el carisma con el que se mueve en el escenario, por lo que, al verlo caer, volvieron a relacionar los nombres de ambos.
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Estos son algunos de los comentarios ingeniosos que circulan en las redes, desde que el video del resbalón fue difundido:
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"Like father, like son" ("Como padre, tal hijo")
"Entiéndelo Harry Styles, nunca serás Juanga".
"Al lugar al que fueres, haz lo que vieres".
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"Hijo de tigre, pintito".
"Ya me quedó claro que Harry Styles adora a Juan Gabriel, hasta le hizo tributo".
"No eres Juan Gabriel, esa historia ya se contó, Harry Styles".
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"Harry Styles todo le copia a Juan Gabriel, primero su ropa y, ahora, se resbala en México, ya estuvo bueno".
melc
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