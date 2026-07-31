Tras ser visto en días anteriores recorriendo distintos puntos de la Ciudad de México en solitario, Harry Styles reapareció este viernes acompañado por la actriz Zoë Kravitz, con quien disfrutó de un tranquilo paseo antes del primero de sus seis conciertos en el Estadio GNP.

La pareja fue captada por algunos seguidores mientras descansaba en un parque. Sentados en una banca, bajo la sombra de un árbol para resguardarse del sol, compartieron comida y mantuvieron una conversación.

El intérprete lucía una sudadera azul, shorts y tenis deportivos, mientras que Kravitz llevaba sandalias, pantalón negro y una playera gris.

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En uno de los videos compartidos en redes sociales, Harry incluso intercambió algunas palabras con seguidores que también disfrutaban del lugar. Más tarde, las celebridades fueron vistas recorriendo las calles de la capital tomados de la mano.

Los usuarios destacaron la sencillez con la que el cantante disfrutó de una cita con la hija de Lenny Kravitz.

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"Harry sentado en una plaza comiendo tranqui con su mujer. Por Dios, yo lo tengo que amar para siempre", escribió una seguidora en X.

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Esta noche, el exintegrante de One Direction iniciará una residencia de seis conciertos en el GNP con su gira Together, Together, con la que regresa a México tras su última visita al país en 2022.

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More of Harry and Zoë Kravitz in Mexico City today



- July 31, 2026 pic.twitter.com/p9NvVEpxQj — HSNews2 (@HS_News_2) July 31, 2026

Harry Styles y Zoë Kravitz, cada vez más cerca del altar

Además de su travesía mundial, Styles también estaría por comenzar una nueva etapa en su vida personal, pues en las últimas semanas han cobrado fuerza las versiones de que él y Zoë Kravitz ya tienen planes de boda.

Fuentes cercanas a la pareja han asegurado que se comprometieron después de menos de un año de relación.

Kravitz fue vista en Londres usando un anillo en el dedo anular, donde tradicionalmente se porta la argolla de compromiso, lo que avivó los rumores sobre un posible enlace.

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La primera vez que fueron vistos juntos en público fue durante el verano de 2025, cuando viajaron a Roma. Desde entonces, los paparazzi los han captado en distintas ocasiones entre Londres, ciudad natal de Harry, y Nueva York, donde reside la hija de Lenny Kravitz.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado la información, diversos medios estadounidenses señalan que la pareja podría llegar al altar este mismo año.

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