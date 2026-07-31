Esta noche será el primero de seis conciertos de Harry Styles en el Estadio GNP de la Ciudad de México y la mercancía se ha convertido en uno de los temas de mayor interés entre sus fans. La venta de productos oficiales y no oficiales se realiza tanto dentro como en los alrededores del recinto; estos son los artículos disponibles y sus precios.

Los puestos oficiales están instalados en el circuito que rodea al inmueble, donde los seguidores pueden encontrar playeras con diferentes diseños, sudaderas, hoodies, gorras, tote bags, jerseys y más artículos conmemorativos.

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Además, hay varios stands distribuidos dentro del Estadio GNP. Los precios van de los 100 a los 1,600 pesos mexicanos, dependiendo del producto. Estos son los costos:

T-SHIRT $800

TYE DYE LS TEE $1,300

PINK JERSEY $1,400

BLACK LS TEE $1,100

HOODIES $1,600

HATS $700

TOTE BAG $500

POSTER $500

KEYCHAIN $250

Foto: César González/EL UNIVERSAL.

Por otro lado, a las afueras del venue no podía faltar la mercancía no oficial, aunque en redes sociales se mencionó que no habría puestos en este sitio, la realidad es que están instalados desde temprano, tanto a la salida de metro Ciudad Deportiva, la explana del Estadio GNP y la calle cercana al Palacio de los Deportes.

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Aquí se consiguen sombreros, playeras, imitaciones del mismo jersey que se vende al interior, chamarras, hoodies y mucho más, aquí te dejamos algunos de los precios que se manejan:

Hoodies $400

Chamarras y hoodies bordadas $500

Corbatas $100

sombreros y bufandas de plumas $200

Foto: César González/EL UNIVERSAL.

Mercancía no oficial de Harry Styles a los alrededores del estadio GNP. Foto: César González/EL UNIVERSAL.

Y si te da hambre...

Además de la mercancía, en los alrededores del recinto también se instalaron puestos de comida, donde los fans pueden encontrar desde tortas y tacos hasta otros antojitos. Estos espacios se han convertido en una de las opciones más concurridas para quienes esperan el inicio del concierto del cantante británico.

¿A qué hora empieza el concierto de Harry Styles?

El concierto de hoy, viernes 31 de julio de Harry Styles en el Estadio GNP de la Ciudad de México iniciará en punto de las 21:00 horas, al menos así está previsto por los organizadores, este horario será el mismo de todas las fechas.

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Aunque las puertas abrirán a las 17:00 y aquellos con fast line pueden entrar a los corrales desde las 13:00.

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