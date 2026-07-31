Con la presentación de los semifinalistas de la segunda edición del concurso México Canta, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, quiso recordar y dejar en claro cuál es el objetivo de este programa gubernamental, que une esfuerzos con la industria de la música, que es apoyar a jóvenes talentos cuya propuesta de mensajes positivos a las nuevas generaciones.

"Para nosotros los jóvenes son prioritarios en una política integral de atención y la música cruza fronteras. No se trata de prohibir las narrativas de la música, porque no creemos en eso, la presidenta de México (Claudia Sheinbaum Pardo) no cree que el prohibir sea el camino, yo tampoco lo considero, se trata de generar plataformas, de generar otro tipo de posibilidades y cada quien sea libre de escoger lo que quiera”, explicó la secretaria de Cultura.

La funcionaria explicó que era muy necesario crear un proyecto así, sobre todo ahora que la música producida en nuestro país, sobre todo en el género del regional mexicano, está teniendo gran aceptación en todo el mundo.

“México tiene un talento impresionante, de compositores, de productores, de voces, y estos jóvenes son un nuevo movimiento que va anclado a este boom de la música mexicana, donde lo que queremos hacer es un acompañamiento profesional y darle la posibilidad a estos talentos de que se conecten con las figuras más importantes de la industria, y se ahorren esos caminos en los que muchos no pueden llegar a pesar de tener el talento”.

Para presentar y acompañar a los siete participantes de este concurso, estuvieron como artistas invitados Alejandro Aguirre, representante del Consejo Mexicano de la Música, los cantantes Luis Alfonso Partida "El Yaki", Snow Tha Product y el Grupo Picus.

Curiel de Icaza señaló que los artistas que han estado acompañando este proyecto desde el año pasado, cuando se llevó a cabo la primera edición, fueron invitados a formar parte de este proyecto, porque su propuesta musical conecta y tiene impacto entre los jóvenes, como es el caso de los artistas que estuvieron presentes el día de hoy.

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“Es una gran iniciativa el que se esté llevando a cabo esto, porque el salir adelante a veces te cuesta mucho trabajo, no muchas veces puedes encontrar el talento de la mano de la oportunidad para poder difundir tu música, o tener los elementos para tener un éxito, aunque hoy en día con las redes sociales tienen mucho que ver con los nuevos movimientos musicales, porque la viralidad se viene casi inmediatamente, pero eso también depende de encontrar un buen tema y ponerle corazón al arte que están haciendo”, dijo El Yaki a los participantes.

Acto seguido se presentaron los siete talentos que se disputarán el primer lugar de México Canta, y ellos son Ángel Figueroa Sánchez, Isabel Piñeyro Acuña, Grecia Delgado Liñán, José Emilio Macías Placencio, Fátima Cuevas Miranda, Bilhan Morales Martínez y Luna Jiram López Márquez.

Claudia Curiel de Icaza explicó que el concurso México Canta 2026 arrancará el 23 de agosto en Los Ángeles, California, con una transmisión en vivo donde la gente será quien vote y decida quiénes pasan a la siguiente fase de la competencia; la semifinal será el 30 de agosto en el Teatro Ángela Peralta, de Mazatlán, Sinaloa; y la gran final se llevará a cabo el 13 de septiembre en la CDMX, en el escenario del Auditorio Nacional. Quien resulte ganador, entre los premios que se llevará, además de la grabación de un disco y asesoramiento profesional, será el abrir las festividades del 15 de septiembre en el Zócalo.

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