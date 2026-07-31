Nación | 31-07-26 | 21:46 |

El embajador de Estados Unidos en México, , elogió el trabajo del Gabinete de Seguridad debido a la detención de , identificado como el autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

En un mensaje en sus redes sociales, el funcionario estadounidense calificó como "exitosa" dicho arresto y afirmó que esta operación envía un mensaje claro: "Aquellos que alimentan la violencia y trafican fentanilo serán llevados a rendir cuentas".

"Juntos, Estados Unidos y México continuaremos desmantelando cárteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación para hacer nuestras comunidades más segura", comentó.

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El secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, anunció acerca de la detención de Álvarez Ayala después de meses de trabajos de inteligencia e investigación.

Indicó que la acción se debió a una operación de la Secretaría de Seguridad y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

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Señaló al “R1” como el principal líder de “Los Rs”, una de las células criminales más violentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, así como en Jalisco.

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"Esta organización está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región. Con esta detención, suman ya 31 personas detenidas por el cobarde homicidio de Carlos Manzo", dijo García Harfuch.

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Destacó que su detención representa un avance relevante en la estrategia de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con la finalidad de combatir la extorsión y debilitar las estructuras criminales mediante inteligencia, investigación y coordinación, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

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dft

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