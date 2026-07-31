El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, elogió el trabajo del Gabinete de Seguridad debido a la detención de Ramón Álvarez Ayala "El R1", identificado como el autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

En un mensaje en sus redes sociales, el funcionario estadounidense calificó como "exitosa" dicho arresto y afirmó que esta operación envía un mensaje claro: "Aquellos que alimentan la violencia y trafican fentanilo serán llevados a rendir cuentas".

"Juntos, Estados Unidos y México continuaremos desmantelando cárteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación para hacer nuestras comunidades más segura", comentó.

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El secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, anunció acerca de la detención de Álvarez Ayala después de meses de trabajos de inteligencia e investigación.

Indicó que la acción se debió a una operación de la Secretaría de Seguridad y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

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Señaló al “R1” como el principal líder de “Los Rs”, una de las células criminales más violentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, así como en Jalisco.

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"Esta organización está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región. Con esta detención, suman ya 31 personas detenidas por el cobarde homicidio de Carlos Manzo", dijo García Harfuch.

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Destacó que su detención representa un avance relevante en la estrategia de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con la finalidad de combatir la extorsión y debilitar las estructuras criminales mediante inteligencia, investigación y coordinación, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

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