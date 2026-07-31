El gol se ausentó del partido entre Atlético San Luis y Tijuana que firmaron un 0-0 en el estadio Libertad Financiera, lo que significó que los Xolos mantienen su invicto en este arranque de la campaña.

Fueron 45 minutos muy discretos los que hubo en la primera mitad del encuentro. Sí hubo ciertos acercamientos de cada escuadra, pero nada que pusiera en verdaderos aprietos la parte baja de cada equipo.

Posiblemente, lo más destacado del encuentro fue lo que sucedía cada que Gilberto Mora tomaba el balón. La afición, en su mayoría potosina, aplaudían al talentoso juvenil mexicano y hacían ver su amor por él con algunas ovaciones, las cuales decrecieron con el paso del juego.

Lee También Chivas obtiene empate con sabor a derrota ante Puebla y deja escapar la oportunidad de afianzarse en zona de Liguilla

Aunque el peligro no era tan latente, el Atlético San Luis fue más punzante que los visitantes. Las tímidas llegadas el área de los fronterizos no prosperaban por la falta de contundencia.

Así se diluyeron los primeros minutos de este duelo que dejó insatisfechos a quienes acudieron al inmueble.

[Publicidad]

Pese a contar con un inicio más atractivo en la segunda mitad, el juego comenzó a descafeinarse conforme avanzaban los minutos y parecía una calca de la primera parte.

Lee También Chiquito Sánchez afirma que América tiene “la exigencia de ganar” el Apertura 2026

Una vez más, Atlético San Luis buscaba ese tanto para romper el cero, pero no contaban con suerte ni con la puntería más acertada.

[Publicidad]

Para el minuto 70, Gilberto Mora salió de cambio y el estadio lo volvió a ovacionar para despedir al niño que maravilló a la afición con México en el Mundial 2026.

Ya en los últimos minutos, hubo polémica por un supuesto penalti para los Xolos, pero el árbitro fue contundente con que no había ninguna falta.

De esta forma, ambas escuadras se van a la Leagues Cup para buscar poner a la Liga MX en lo más alto.