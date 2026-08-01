El Foro Valparaíso, donde se exhiben obras de arte de la colección Fomento Cultural Banamex, por allá de 1869 fue sede de un baile al que se dieron cita personalidades como Benito Juárez. Recordar ese suceso fue lo que dio pie a la exposición Invitación al baile: arte y espectáculo en el México del siglo XIX, donde a través de pintura, grabados, documentos, fotos, objetos e indumentaria, el recinto reflexiona sobre la importancia que tuvieron los bailes como eventos sociales, políticos y diplomáticos.

Con las pinturas que hizo Francisco Casanovas en 1869 sobre la fachada de Valparaíso y la de Agustín Ylizaliturri en 1874 sobre unas mujeres bailando en el patio del Fomento Cultural Banamex las curadoras Alivé Piliado Santana y Mariana Rubio de los Santos introducen al visitante a la atmósfera de esos bailes, primero a través de la arquitectura. Incluso se exhibe una rara foto de 1864 hecha por François Aubert, donde se muestra la decoración del patio de lo que fue el palacio de los condes de Buenavista, hoy Museo Nacional de San Carlos. En la imagen se puede apreciar la excéntrica decoración compuesta por entramados de tela, guirnaldas y candelabros.

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“El siglo XIX fue uno de intervenciones extranjeras y justo los bailes jugaron un papel importante para entender los ritos sociales y entender el contexto político”, explica Piliado.

Es por eso que estos eventos estaban reservados a la clase alta, ejemplificadas en la exposición con pinturas de Pelegrín Clavé y Julio Ruelas o fotografías de autores desconocidos, incluyendo una muy rara que retrata a la hija de Porfirio Díaz, Amada Díaz.

Las mujeres, explican las curadoras, tuvieron un rol importante en estos eventos donde se buscaba hacer gala de lo civilizadas que eran las personas en esos círculos, por eso en el recorrido se incluyeron documentos como los carnets de baile, donde las mujeres anotaban los nombres de los hombres junto a la respectiva pieza musical y estilo que bailarían, o los abanicos, accesorios de los que se creó un lenguaje para comunicar con sutileza.

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También hay piezas de indumentaria y vestidos que pertenecieron a una de las damas de la corte de Carlota de Habsburgo, Concepción Lizardi del Valle.

La decoración, las personalidades y la indumentaria debían ser dignos de ser recordados, por lo que la prensa fue fundamental en estos eventos. La ahora llamada prensa rosa o de sociales fue la que se encargó de difundir lo fastuosas que fueron esas noches y de dar a conocer las acciones que sí estaban bien vistas entre la alta sociedad y cuáles no.

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La muestra, gratuita, estará abierta hasta el 18 de octubre, en Venustiano Carranza 60 e Isabel Católica 44, Centro Histórico.

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