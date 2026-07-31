Luego de que el Comité Técnico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) concluyó el análisis del examen de admisión 2026-2027, este órgano institucional temporal recomendó este viernes que la Universidad tenga un examen de control presencial para las y los aspirantes seleccionados y para quienes quedaron fuera, pero alcanzaron puntajes equivalentes o superiores a los mínimos históricos de ingreso registrados para la misma carrera, plantel y modalidad entre 2021 y 2026.

Y es que el grupo de expertos que revisó el proceso de ingreso a la Licenciatura 2026, detalló que, al tratarse de un examen en línea se utilizó un modelo de supervisión de inteligencia artificial (IA) que detectó conductas prohibidas, entre ellas el uso de celulares, apoyo externo y suplantación de identidad que finalmente llevó a la cancelación de cerca del 2% de las pruebas, de un total de 158 mil 727 aspirantes.

Por lo anterior, el Comité Técnico explicó cómo y a quiénes será aplicada nuevamente la prueba para el ingreso a la Licenciatura en la máxima casa de estudios. Conoce aquí cómo se llevará a cabo:

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Será presencial.

Se aplicará a los aspirantes que ya habían sido aceptados en el proceso de ingreso a licenciatura 2026.

También deberán presentarlo quienes, aunque no fueron seleccionados, obtuvieron un puntaje igual o superior al mínimo de ingreso registrado para la misma carrera, plantel y modalidad entre 2021 y 2026.

La prueba se realizará a la brevedad posible para reducir el impacto en el calendario escolar.

Tendrá versiones diferentes para cubrir el número de aspirantes y turnos requeridos.

El formato será el que la Universidad considere más conveniente para procesar los resultados con rapidez.

Los lugares de ingreso se asignarán con base en el resultado obtenido en este examen de control.

La UNAM dará a conocer próximamente las fechas, sedes y procedimientos para su aplicación.

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En su mensaje durante la entrega del primer informe de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, el rector Leonardo Lomelí Vanegas expresó que: "No es haciendo trampas como se forma a los profesionales que el país requiere".

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Examen de control presencial será aplicado a 58 mil aspirantes

Alrededor de 58 mil aspirantes que participaron en el concurso de ingreso a licenciatura 2026 de la UNAM deberán presentar un examen de control presencial, luego de que la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso detectó cambios atípicos en los resultados de la prueba aplicada por primera vez en línea y recomendó verificar los puntajes antes de asignar de manera definitiva los lugares de ingreso.

La decisión deriva del primer análisis realizado por la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, que recomendó verificar los resultados obtenidos mediante una nueva evaluación presencial y bajo supervisión humana.

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El órgano está integrado por 16 especialistas de distintas disciplinas académicas y tiene la encomienda de emitir recomendaciones que permitan dar certeza a uno de los procesos de admisión más grandes del país.

De acuerdo con la información difundida por la Universidad, el examen de control se realizará en los próximos días, por lo que se pidió a los aspirantes mantenerse atentos a las notificaciones oficiales de la UNAM.

La aplicación de esta evaluación determinará la asignación definitiva de los lugares para el ciclo escolar 2026-2027.

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