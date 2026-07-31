El Comité Técnico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) concluyó el análisis del examen de admisión, por lo que recomendó que la Universidad tenga un examen de control presencial para las y los aspirantes seleccionados y para quienes quedaron fuera, pero alcanzaron puntajes equivalentes o superiores a los mínimos históricos de ingreso registrados para la misma carrera, plantel y modalidad entre 2021 y 2026.

En conferencia de prensa, el grupo de expertos que revisó el proceso de ingreso a la Licenciatura 2026, detalló que al tratarse de un examen en línea se utilizó un modelo de supervisión de inteligencia artificial (IA) que detectó conductas prohibidas, entre ellas el uso de celulares, apoyo externo y suplantación de identidad que finalmente llevó a la cancelación de cerca del 2% de las pruebas, de un total de 158 mil 727 aspirantes.

En este sentido, Eduardo Bárzana García, presidente de la Comisión Técnica, agregó que se presentó la denuncia correspondiente. Recordó que los exámenes se aplicaron durante 3 fines de semana de mayo y junio y agregó que los resultados de licenciatura de este 2026 presentaron "cambios sustanciales" respecto a los años previos.

Lee también Aspirantes seleccionados de la UNAM protestan en Rectoría; "que se respeten nuestros resultados", exigen

Los aspirantes que hicieron el examen y lograron los aciertos para ingresar demandan su lugar. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

Comisión Técnica emite recomendaciones

Entre las recomendaciones que emitió la Comisión Técnica se encuentra:

Verificar los resultados obtenidos a través de la realización de un examen control

Convocar a las personas que ya habían sido seleccionadas , así como a quienes obtuvieron en dicho examen un número de aciertos igual o superior al menor número de aciertos que permitió el ingreso entre 2021 y 2026.

, así como a quienes obtuvieron en dicho examen un número de aciertos igual o superior al menor número de aciertos que permitió el ingreso entre 2021 y 2026. Aplicar el examen de control de manera presencial

Asignar los resultados de ingreso a partir del resultado obtenido al examen de control

"Aplicar examen de control de manera presencial, bajo formato conveniente con versiones diferentes que resulten suficientes para el número de aspirantes, y llevarlo a cabo a la brevedad”, señala una de las recomendaciones contenidas en el informe.

[Publicidad]

La medida forma parte de las acciones impulsadas por la Universidad para atender la controversia generada tras la aplicación, por primera vez, de un examen de admisión totalmente en línea para el ingreso a licenciatura.

Lee también Examen virtual, presunto uso de la IA y suspensión de inscripciones; cronología de irregularidades en el caso UNAM

La Comisión Técnica fue instalada el pasado 27 de julio por instrucción del rector Leonardo Lomelí Vanegas con el propósito de revisar el proceso de selección, analizar posibles irregularidades y proponer mecanismos que permitan garantizar la confiabilidad de los resultados.

[Publicidad]

El órgano temporal está integrado por 16 especialistas de distintas disciplinas y es encabezado por Eduardo Bárzana García.

La creación de esta instancia ocurrió después de que la Universidad suspendiera temporalmente las inscripciones de los aspirantes aceptados mientras se desarrollan las investigaciones relacionadas con el proceso de admisión.

Lee también La evaluación de la UNAM

[Publicidad]

Lomelí pide disculpas a quienes repetirán la prueba

Desde el inicio de la revisión, el rector Lomelí sostuvo que la institución analizaría todas las alternativas disponibles para garantizar la legalidad, transparencia y equidad del concurso, por lo que aceptó las recomendaciones y anunció la aplicación inmediata de la prueba de verificación.

En su mensaje durante la entrega del primer informe de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, el rector Lomelí Vanegas expresó que: "No es haciendo trampas como se forma a los profesionales que el país requiere" y ofreció una disculpa a los estudiantes que deberán repetir la evaluación, aunque, sostuvo que es necesaria para restablecer la certeza y la equidad tras las anomalías detectadas.

“Ofrezco una disculpa a las aspirantes y a los aspirantes que habiendo sido aceptados limpiamente serán convocados a presentar el examen de control, pero es necesario para dar certeza y garantizar la equidad en el acceso”, afirmó Lomelí.

[Publicidad]

Lee también Aspirantes se jugaban su ingreso a la UNAM en el Estadio Azteca; mira la galería de fotos

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas. Foto: Especial

Lomelí aseguró que la institución no podía ignorar la magnitud del problema.

“La universidad no puede soslayar la magnitud del problema porque estamos en la obligación de garantizarle a la sociedad que recibimos a estudiantes que entraron con base en su esfuerzo”, afirmó.

[Publicidad]

Añadió que la UNAM se siente agraviada por lo ocurrido, pero tiene la responsabilidad de corregir el proceso.

En los próximos días, la Universidad dará a conocer las fechas, sedes y procedimientos para la aplicación del examen de control, con el propósito de concluir el proceso de admisión lo antes posible y minimizar el impacto en el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Examen en línea causa controversia

Después de la entrega de resultados del examen de admisión a la carrera, el cual fue aplicado en línea, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, ordenó elaborar un informe acerca de dicha prueba, de forma específica del desempeño, e integrar una Comisión Técnica de especialistas.

[Publicidad]

El 24 de julio, la Máxima Casa de Estudios anunció la suspensión provisional de la entrega de documentación e inscripción de alumnas y alumnos de nuevo ingreso a la licenciatura, que aplicaron el examen online, hasta que esta Comisión acabe su análisis y emita su recomendación.

Cabe decir que la medida no aplica a estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), egresados y con Pase Reglamentado para el ciclo escolar 2026-2027/1.

Lee también Usar IA no es causal para anular el examen de la UNAM; expertos ven vacío legal

Aspirantes que aplicaron en línea el examen de admisición a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se manifestaron en Ciudad Universitaria (CU) contra la repetición presencial de dicha prueba. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Ante dichas acciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto aspirantes rechazados como seleccionados acudieron a Ciudad Universitaria (CU) con el fin de manifestarse a favor y en contra, de forma respectiva, con referencia a la posible repetición de esta última prueba, pero ahora presencialmente.

Algunas consignas a favor fueron "¡Mi lugar no me lo quitó el conocimiento, fue alguien que no lo merecIA!", "¡No es justo que la IA tenga un lugar!", "¡Que se evalúe el conocimiento, no la astucia por hacer trampa!", entre otras.

En contra fueron "118 aciertos no fue suerte, fue esfuerzo", "Mi esfuerzo no se repite, se respeta", "Por unos no debemos pagar todos", etcétera.

De acuerdo con la UNAM, más de 20 mil aspirantes ingresarían a alguna de sus más de 130 carreras en el Sistema Escolarizado y el Sistema de Universidad Abierta y Eduación a Distancia (SUAyED).

*Con información de Diego Flores Téllez

dft/bmc/nro