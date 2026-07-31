Estados Unidos e Israel planean atacar objetivos de infraestructura energética en Irán, según informaron varias fuentes a CBS News, Axios, CNN y el medio The Wall Street Journal, y es posible que se produzcan durante el fin de semana.

Según diversas fuentes estadounidenses, los israelíes han sido notificados y están coordinando con Estados Unidos. El presidente aún no ha dado la autorización final para los ataques, indicaron.

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Según fuentes consultadas, el plan de ataque militar surgió durante la reunión del gabinete del presidente Trump en Camp David el viernes. Algunos asesores de la Casa Blanca especializados en política se opusieron firmemente, indicaron otras fuentes.

"Creo que simplemente queremos ganar", dijo Trump a la prensa cuando se le preguntó sobre la reactivación de la diplomacia.

"Como dijo el presidente Trump en la reunión de su gabinete de hoy, Estados Unidos ganará e Irán no tendrá un arma nuclear bajo su mandato”, declaró a los medios la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

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Trump, en una reunión de gabinete celebrada el viernes por la mañana, en Camp David, adelantó la posibilidad de reanudar los ataques, al tiempo que expresaba su enfado por los esfuerzos diplomáticos que no han dado resultado.

Trump dijo: “Los vamos a golpear muy fuerte. En algún momento, dirán: ‘Ya no podemos soportarlo más’”.

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gs