Aunque todavía faltaban varias horas para que inicie el primero de los seis conciertos de Harry Styles en el Estadio GNP de la Ciudad de México, cientos de seguidores ya esperaban el momento de ingresar al recinto. Sin embargo, a diferencia de otros eventos, en los alrededores no se formó una fila kilométrica.

Desde las 13:00 horas comenzaron a llegar los primeros asistentes, quienes para el momento en que EL UNIVERSAL realizó un recorrido por el inmueble ya permanecían en los llamados corrales. Ahí improvisaron techos con bolsas negras para protegerse del sol mientras convivían sentados durante las tres horas previas al ingreso.

Las fans intercambiaron pulseras, stickers y otros obsequios hechos a mano, conocidos entre la comunidad como freebies. Foto: César González/EL UNIVERSAL.

Entre ellos estaba una joven que aseguró haber sido una de las afortunadas en encontrarse con Harry Styles durante su recorrido por la Ciudad de México, específicamente en el sitio donde se ubica la valla publicitaria que se volvió viral en redes sociales.

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En un primer momento, la fan, quien prefirió mantener su identidad en reserva, contó emocionada que el exintegrante de One Direction es "guapísimo" y que se sintió feliz de haber coincidido con él. Pero, evitó dar más detalles del encuentro, pues aseguró que después de compartir su experiencia fue blanco de críticas en redes sociales.

Otros seguidores confesaron haber intentado encontrar al cantante en Paseo de la Reforma y calles aledañas, aunque sin éxito.

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Mientras tanto algunos ocuparon las bancas ubicadas a la salida del Metro Ciudad Deportiva para descansar, maquillarse o comer algo. En la explanada de acceso al recinto, otros aprovecharon para intercambiar pulseras, stickers, fotografías y distintos obsequios elaborados a mano como muestra de amistad entre seguidores.

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Las puertas del Estadio GNP abrieron a las 17:00 horas. Primero ingresaron quienes contaban con acceso Fast Line y, minutos después, se permitió la entrada general para que los asistentes esperaran el inicio del concierto, programado cuatro horas más tarde.

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