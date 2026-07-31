Lorde regresó al escenario de Lollapalooza Chicago con fuerza, luego de su última presentación en el festival en 2017.

La cantante neozelandesa, una de las voces más representativas del pop alternativo, fue parte de la jornada inaugural del evento, que reúne a artistas emergentes y estrellas de distintas generaciones.

La intérprete de “Royals” dejó uno de los momentos más populares de la edición, ya que sorprendió al público con la aparición de Charli xcx para interpretar juntas el remix de “Girl, So Confusing”.

La colaboración ocurrió durante el cierre del concierto de Lorde. La audiencia recibió entre gritos el reencuentro de ambas artistas, mientras Charli apareció en una de las pantallas gigantes del escenario bebiendo de una fuente de agua que la voz detrás de "Royal" tenía como parte de su presentación.

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Más tarde, Lorde compartió en sus redes sociales un video del momento junto a Charli y escribió: “Cada vez que interpretamos esto es muy especial para nosotros, nos encuentra en un punto diferente de nuestras vidas”. Además, agradeció a la británica por su participación y le deseó éxito.

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Charli xcx se presentará este viernes como una de las cabezas de cartel del festival.

Foto: Instagram oficial.

Katy Perry también suena en Lollapalooza

La nostalgia también se coló en el Lollapalooza con 5 Seconds of Summer, que retomó su versión rockera de “Teenage Dream”, canción que Katy Perry convirtió en un éxito mundial en 2010. La interpretación de la banda australiana, estrenada en 2014, conectó con sus seguidores una década después.

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Durante el festival se han presentado artistas como el DJ John Summit, quien ofreció un espectáculo con bailarines, además de un show con éxitos de Pitbull.

Para el sábado, una de las actuaciones más esperadas será la de Jennie, integrante de Blackpink, quien hará historia al convertirse en la primera artista surcoreana en encabezar el cartel del festival. Su presentación está programada para las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

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