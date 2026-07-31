Autoridades federales y capitalinas detuvieron en la alcaldía Milpa Alta a un hombre presuntamente relacionado con la desaparición y posterior homicidio de los ciudadanos estadounidenses Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz y Zafar Padamsee Mawani, ocurrido en mayo de este año.

La captura fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de los trabajos de inteligencia e intercambio de información entre las distintas corporaciones.

De acuerdo con las investigaciones, Iván “N” fue localizado en calles de la colonia Villa Milpa Alta, donde presuntamente manipulaba envoltorios con aparente droga. Al realizarle una revisión preventiva, los agentes le aseguraron 40 dosis de marihuana, 20 dosis de cocaína, dinero en efectivo, un teléfono celular, una mochila tipo repartidor y una motoneta.

Leer también Iztapalapa tiene abiertas 291 carpetas de investigación por despojo; es la alcaldía con más casos en la primera mitad del año

El detenido fue informado de sus derechos y, junto con lo asegurado, quedó a disposición del agente del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

Las autoridades señalaron que Iván “N” estaría vinculado con la desaparición de Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz y Zafar Padamsee Mawani, quienes fueron vistos por última vez el 20 de mayo de 2026 y posteriormente localizados sin vida. Por estos hechos, durante el mes de junio fueron detenidas siete personas en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que con esta captura suman ocho presuntos implicados asegurados.

[Publicidad]

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad señalaron que esta detención representa un avance importante en las investigaciones para esclarecer el doble homicidio y reiteraron que mantendrán la coordinación entre autoridades federales y capitalinas para combatir la impunidad, fortalecer el Estado de derecho y preservar la paz y la seguridad de la población.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr