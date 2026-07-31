El Estadio GNP ya está listo para recibir esta noche el primero de los seis conciertos de Harry Styles. Antes de que las puertas se abran al público, EL UNIVERSAL realizó un recorrido por el recinto, donde pudo conocer de primera mano los preparativos para la residencia del cantante británico.

El recorrido comenzó en el centro de control, donde Fernanda, subdirectora de Comunicaciones de OCESA, y Adampol Valdespino, gerente de Seguridad, explicaron el operativo que se implementará durante los seis conciertos. Cientos de cámaras y elementos de seguridad vigilarán el inmueble para garantizar el orden antes, durante y después de cada presentación.

Harry Styles se presentará hoy en el Estadio GNP, donde todo está listo para el primer show de su gira "Together, Together World Tour 2026", la cual promociona su cuarto álbum de estudio en solitario "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" 🎶

Video: César González/EL UNIVERAAL. pic.twitter.com/KBXsUgvNkl — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) July 31, 2026

Al salir del centro de monitoreo, la banda del cantante británco ya ensayaba sobre el escenario. Aunque la estructura aún no estaba completamente terminada y faltaban algunos detalles, como la instalación de luminarias, los músicos interpretaban temas como "Ready, Steady, Go".

Foto: César González/EL UNIVERSAL.

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El escenario también presenta cambios respecto a otros montajes en el Estadio GNP. Las pantallas serán completamente diferentes a las utilizadas en conciertos anteriores y, aunque existe una pasarela rectangular por la que seguramente correrá el exintegrante de One Direction, los músicos permanecerán bajo un domo transparente que los protegerá en caso de lluvia.

Como si el ensayo estuviera sincronizado con el recorrido, la música se detuvo unos minutos mientras Valdespino mostraba las dos zonas destinadas para personas con discapacidad. La más pequeña tiene capacidad para 70 asistentes y forma parte de las áreas habilitadas para garantizar una mejor experiencia a todos los fans.

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Al retomar el camino por el inmueble, las canciones volvieron a sonar mientras los medios de comunicación avanzaban bajo una ligera lluvia.

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En el exterior, el circuito que rodea al Estadio GNP ya luce con carteles, puestos de mercancía oficial y decenas de seguidores que desde las 13:00 horas pudieron ingresar a los llamados corrales, mientras que el acceso general al recinto está programado para las 17:00 horas.

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Harry Styles regresa esta noche al Estadio GNP Seguros, cuatro años después de su última presentación en México. A horas del concierto, estos son algunos de los preparativos en el recinto, incluida la mercancía oficial. 📷César González/EL UNIVERSAL. pic.twitter.com/qLnkx6SxC3 — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) July 31, 2026

A un costado también se instalaron cubetas de distintos colores como parte de las acciones de sustentabilidad del evento. La empresa Hagamos Composta será la encargada de recolectar voluntariamente los residuos orgánicos que generen los asistentes para convertirlos en fertilizante, con el que posteriormente se dará mantenimiento a las áreas verdes del inmueble.

Foto: César González/EL UNIVERSAL.

Muy cerca del acceso principal también se encuentra la denominada grada de padres, un espacio habilitado para que madres y padres de familia esperen a sus hijos mientras disfrutan del concierto.

Y para quienes aún no cuentan con entrada, todavía hay boletos disponibles para la última fecha a través de Ticketmaster.

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